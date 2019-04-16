影／不滿小妹遭拋棄 夥人追打她男友

2019-04-16 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



李姓男子昨晚開車與3輛轎車在高雄大學特區追逐，不慎撞上楠梓益群橋護欄，車毀人傷，仍被多名男子砸車痛打一頓，送醫住院治療。警方連夜追查滋事者，今天凌晨迅速逮捕涉案的羅姓男子等7人，查出羅不滿李拋棄自己當成妹妹的女子，才夥人教訓李。全案依傷害、毀損及公共危險罪嫌移送法辦。

路人目擊羅姓男子等7人涉嫌痛毆李姓男子，將行車記錄器畫面貼上臉書社團，引起社團網友議論。

警方調查，昨晚9點多，羅姓男子（43歲）與曾姓、李姓（22歲）等7名男子，分乘3輛轎車，與李姓男子相約在高雄市楠梓區大學26街談判，李姓男子開車赴約，見羅姓男子人等人人多勢眾，還沒下車，便開車離去。羅等人上車追去，沿途在藍昌路、援中路涉嫌競速行駛。

李姓男子被追到益群橋，疾速轉彎時不慎撞上橋上分隔護欄，車頭損毀停車。但羅等人不理往來人車，馬上下車趕上，其中曾、李拿球棒和高爾夫球桿，涉嫌痛毆李，並砸毀車窗。7人滋事後便逃離。

高雄市警楠梓分局據報，將李送往義大醫院治療。李因撞車下巴受傷，手、腳也被打得片片淤血，治療後已無大礙。