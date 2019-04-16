看完拳頭硬了！ 員警前方開單 他在後方抽動猥褻

2019-04-16 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



自稱蘆竹王陽明男子李威德，過去曾惹出性愛影片、再看守所自拍爭議，昨網路又流傳一段影片，是李被警方開單時，趁機從後做出抱住員警下體抽動做出猥褻動作；對此前警大教授葉毓蘭痛批「讓這個傢伙為他的意圖污辱執法人員付出代價！」桃園蘆竹警分局也呼籲維護警察尊嚴。

桃園市蘆竹警分局表示，有關網路流傳男子趁員警背對製單時，做出不雅動作影片一案，目前正在進行調查中，待相關時間及地點等問題釐清後，將依法通知涉案男子到場說明。蘆竹分局呼籲，警察執行公權力不容民眾惡意挑釁，希望大家能共同維護警察執法尊嚴。

葉毓蘭表示，根據這些截圖和IG影片，對此廝提出性騷擾的申訴，性別工作平等法第12條規定的第一款性騷擾:「 受僱者於執行職務時，任何人以性要求、具有性意味或性別歧視之言 詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現」。