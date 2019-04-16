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「以客為尊」大賣場疑客行竊 店員推人倒地惹爭議

2019-04-16 09:59聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市南屯區某家強調「以客為尊」的連鎖美式大賣場，13日傳出消費糾紛，陳姓男子在賣場出口因左右各背一個提袋，被店員認為未結帳離開現場，懷疑行竊，要求陳先留在現場，並將他圍住，雙方互拿手機蒐證後，爆發口角衝突，陳喊「不讓我走就是強制罪」，陳要離開，但被店員以肉身阻擋後爆推擠，陳被推倒在地，警方獲報到場，發現陳身上並無任何未結帳的商品，陳提出妨害名譽、強制罪等告訴。

台中市第四警分局調查，全案發生在13日下午3時許，賣場盧姓行政人員（51歲）巡場時發現，在賣場內選購商品的陳姓男子（51歲）在賣場內拿取2罐益生菌、一條褲子，在賣場出入口又沒有看到陳拿出該些商品結帳，懷疑陳行竊，因此先要求陳留在現場，但陳被指控為小偷，十分光火，雙方都拿出手機蒐證，並爆發口角。

陳在過程中認為店員用人身將他團團圍住，涉嫌刑法強制罪，高喊「強制罪知不知」、「我要走你不讓我走就是強制罪」，陳隨後作勢要離開，店員用人身阻擋後爆推擠，陳被推倒在地，警方隨後獲報後到場，經檢視，陳身上並無任何未結帳的商品，

陳隨後向警方提出誣告、強制罪、妨害名譽等告訴，警方依法受理，目前正在通知相關涉案人到案製作筆錄。

美式賣場連鎖店針對該起事件則回應，全案以進入司法程序，不對外發言。

台中市南屯區一家美式連鎖大賣場13日傳出消費糾紛，傳出店員指控消費者行竊後，爆發...
台中市南屯區一家美式連鎖大賣場13日傳出消費糾紛，傳出店員指控消費者行竊後，爆發肢體衝突，消費者因推擠而跌倒在地。圖／摘自google map
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