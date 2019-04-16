影／碰！大貨車加油結束駛出 疑內輪差撞毀收費亭

2019-04-16 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



陳姓大貨車司機清晨7點多在中山高三義交流道旁的車亭加油站加完油，準備將車駛出加油車道時，疑似車輛太靠近加油島，駛出時因內輪差且車體長，車尾意外撞上加油站收費服務亭，一名加油站工作人員受傷送醫，案由警方調查中。