托嬰中心男嬰遭悶死 北市重罰30萬勒令停業1年

2019-04-15 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市內湖一家托嬰中心發生10個月大男嬰遭廖姓保母用身軀壓住制止悶死事件，廖日前已遭社會局開罰14萬元；針對托嬰中心照顧幼兒情況，社會局再檢視監視器影像、訪查相關人員，今邀集托育、社工及法律等專家學者召開會議，認定該托嬰中心已違反「兒童及少年福利與權益保障法」而開罰30萬元並勒令停辦1年，同時再開罰另外1名主任、3名保母各6萬到14萬元不等。

社會局表示，調閱該托嬰中心近14天監視錄影畫面，徹查平日機構內的照顧管理情形並訪談相關人員，發現其他3名托育人員也有類似廖姓保母的行為，如以身軀壓制幼童入睡或用手掩蓋幼童口鼻等行為等，1名主任則未盡管理職責，見到保母不當照顧行為卻未制止。

社會局今召開專家學者會議後，綜合研判該托嬰中心已違反兒少福利法第83條，「兒少福利或照顧機構，不得有虐待或妨害兒童及少年身心健康的情況」，且情節嚴重，因此處30萬元罰鍰，並命托嬰中心停辦一年及公布失職人員姓名。

至於悶死事件的廖姓保母，社會局已於4月9日開罰14萬元罰鍰並依法公布姓名；如今社會局再依錄影畫面，確認托嬰中心徐姓主任、蘇姓托育人員、翁姓保母及李姓保母也有違反兒少法或失職行為，開罰徐、蘇各14萬元，翁12萬元及李6萬元罰鍰，同樣依法公布姓名。