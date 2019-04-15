再三天出獄 花蓮前縣長傅崐萁今獄中被檢調借訊

2019-04-15 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮前縣長傅崐萁將在18日上午出獄，卻驚傳檢調人員今天到花蓮監獄借訊，下午再往地檢署複訊。調查局花蓮縣調查站對此基於偵查不公開，無法說明案情內容，僅表示「以關係人身分約談」。傅自從去年9月25日入獄後，許久未露面，如今身形消瘦，由於他再3天將出獄，傳有支持者要在當天到花蓮監獄迎接他回家。

傅崐萁被控於2003年任親民黨立委期間，內線交易炒作合機電線電纜公司股票，歷經近14年纏訟，最高法院去年駁回上訴，維持二審判決，依違反《證券交易法》判刑1年4月，依減刑條例減刑為8月，全案定讞，傅在去年9月25日入獄。

據了解，花蓮縣調查站出動3名調查員，今日上午10時許突然到花蓮監獄借訊傅崐萁，要帶回調查站訊問，傅委任律師許正次、賴淳良、林武順先後趕到陪同製作筆錄，下午2時許訊問完畢後，轉送花蓮地檢署複訊。

許久未露面的傅崐萁在今下午步出調查局，身穿深色夾克，身形明顯消瘦。原本傅要服刑8個月，因之前聲請與先前的假離婚偽造文書案刑期合併，加上獄中表現良好，將提前1個月在本月18日出獄。