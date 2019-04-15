親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

只因講了這句話 男星遭舉報是台獨

不孕症名醫疑小跑步闖紅燈 遭外送騎士撞擊身亡

疑股東糾紛 高雄 1家醫美診所下午遭砸

2019-04-15 20:09聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄市三民區某醫美診所今下午發生一起砸店事件，疑似醫美診所的倪姓院長與林姓股東有糾紛，在診所內起衝突，有人推倒飲水機。轄區警方獲報後到達現場，將現場8人帶回釐清案情，無人員受傷。目前雙方暫無提出告訴，其餘在場人等依社會秩序維護法偵辦。

高雄市三民區某醫美診所今下午發生一起砸店事件，疑似醫美診所的倪姓院長與林姓股東有...
高雄市三民區某醫美診所今下午發生一起砸店事件，疑似醫美診所的倪姓院長與林姓股東有糾紛，在診所內起衝突，有人推倒飲水機。轄區警方獲報後到達現場，將現場8人帶回釐清案情，無人員受傷。記者邱奕能／攝影
分享

醫美高雄市
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

詐騙集團搞風險管理設「面試官」 板橋警瓦解22人集團

2019-04-15 18:02

樹林焚化爐工安意外工人慘死管道間 新北檢傳喚11人

2019-04-15 20:05

18日將出獄 傅崐萁突遭檢調借訊約談

2019-04-15 18:48

中信併台壽寶開庭 台壽寶前董：合併絕對正確

2019-04-15 17:59

自割臍帶棄女嬰 越南小媽媽：無力照顧

2019-04-15 16:57

酒駕重罰對他無效 6次酒駕2次撞死人照樣再酒駕

2019-04-15 16:32

國道未保持46公尺車距挨罰 他告贏撤3千罰鍰

2019-04-15 16:12

檢調查達文西弊案 健保署長李伯璋：全力配合

2019-04-15 15:45

鵝肝變「鴨肝」？高雄業者以加重詐欺罪判刑

2019-04-15 15:06

保母老公淫3歲女童訴苦罹癌 代價賠70萬元

2019-04-15 14:45

酒駕不繳罰款 執行署新北分署將祭鐵腕

2019-04-15 14:35

影射球星陳鴻文收錢放水 名嘴：節目上談酒店有損形象

2019-04-15 14:16

影／油輪擱淺撞礁油汙染海 逃緝違反查封令被判刑

2019-04-15 14:01

未禮讓行人過馬路挨罰 他辯自己是綠燈仍挨罰

2019-04-15 13:59

倉庫大火被扯三星Note7自燃 林內獲賠1億7000萬

2019-04-15 13:57

招考作弊遭中油怒求償 法官指這個關鍵判免賠

2019-04-15 12:32

王欣儀被女老師控告誹謗 她和她談和解爭議落幕

2019-04-15 12:08

控警「喜不自勝追酒駕」害命 妻兒索國賠一場空

2019-04-15 11:41

高檢署調查邱太三「關說」遭疑不清楚 立委：反傷司法

2019-04-15 11:40

民意代表不是你的民意 從議員之子毆警案談起

2019-04-15 11:31

見女警攔查其他違規車 酒醉的他大罵女警並蒐證

2019-04-15 11:14

財報揭露不實涉違反證交法 北檢分案調查華映、大同

2019-04-15 11:13

染髮膏灼傷客人頭皮 設計師挨告過失傷害被起訴

2019-04-15 10:46

水上摩托車勇士挑戰極限長航遇大風浪　隊員落水

2019-04-15 10:45

軍營爆連續偷拍狂 女士官洗澡一絲不掛被看光

2019-04-15 10:19

3年3酒駕求免關 法官駁回

2019-04-14 23:59

破門抓姦強拍照 酬勞沒了還判刑

2019-04-14 23:55

女子爬出側翻車稱尿急離開 警卻聞到她身上有異味

2019-04-14 20:18

高雄餐飲小貨車遭撞翻 休旅車頭毀女童送醫

2019-04-14 14:22

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

休旅車失控飛上半空影片曝光 衝撞人行道一人性命垂危

2019-04-15 10:41

躲車上「辦事」賠上性命 凶手居然是…

2019-04-15 10:00

老公奧迪被前女友坐過 她霸氣換車引網友論戰

2019-04-15 09:40

軍營爆連續偷拍狂 女士官洗澡一絲不掛被看光

2019-04-15 10:19

控警「喜不自勝追酒駕」害命 妻兒索國賠一場空

2019-04-15 11:41

酒駕重罰對他無效 6次酒駕2次撞死人照樣再酒駕

2019-04-15 16:32

「台灣醫生很棒不要怕」 日客遊九份昏厥爆血警安撫友人

2019-04-15 15:11

外遇鹹濕性愛影片曝光 女嬌喊「哥哥求饒」成鐵證

2019-04-15 11:32

不孕症名醫疑小跑步闖紅燈 慘遭外送騎士撞擊身亡

2019-04-15 19:05

催淚狗版「一個都不能少」 狗媽以身擋車只為救子

2019-04-15 08:50

找零被丟桌上 工人PO手掌照怨：沒有我哪來的電可以用

2019-04-15 13:22

VOLVO休旅車飛到半空加速撞擊 駕駛身亡疑心臟病發釀禍

2019-04-15 14:25

北市轎車追撞機車 一人性命垂危

2019-04-15 09:45

老婦繞了半個台灣迷途400里到台東 只為找她

2019-04-15 14:47

新式制服換穿在即 平鎮警壓力測試「沒問題」！

2019-04-15 12:46

2女疑似車內燒炭陳屍2月 警方偵辦中

2019-04-15 14:33

他約女網友做「那檔事」 嘿咻爽完就挨告了

2019-04-15 10:50

買蛋捲冰淇淋2次大小不一 高嘉瑜要「麥當勞踹共」

2019-04-15 13:32

日文翻譯變警眷 警察之友會管理員谷百合化解官警鴻溝

2019-04-15 14:06

國道未保持46公尺車距挨罰 他告贏撤3千罰鍰

2019-04-15 16:12

北市發生嚴重車禍 一人受困搶救中

2019-04-15 09:32

高雄驚傳3人押1男上車 幸好4人目標就是帶進派出所

2019-04-14 21:03

不孕症名中醫陳俊明車禍過世 中醫界同表惋惜

2019-04-15 19:17

國三生從學校4樓墜落頭破血流 仍在加護病房急救

2019-04-15 14:57

警察新制服全面換裝倒數員警期待又怕受傷害

2019-04-15 13:49

女子爬出側翻車稱尿急離開 警卻聞到她身上有異味

2019-04-14 20:18

警專學員受測變植物人 家長：中隊長遺棄我兒

2019-04-15 17:30

水泥預拌車國一大翻覆 網友目擊驚險冒煙狀

2019-04-15 16:40

2網友約潛水抓魚 「他怎沒上來」

2019-04-14 23:53

招考作弊遭中油怒求償 法官指這個關鍵判免賠

2019-04-15 12:32

兩世代警察制服 相遇玉山頂峰

2019-04-14 23:51

影射球星陳鴻文收錢放水 名嘴：節目上談酒店有損形象

2019-04-15 14:16

影／刺龍刺鳳穿內褲盜照裝型男 清秀大陸正妹被騙300萬

2019-04-15 11:27

廟務糾紛 2警為父打架1記過

2019-04-14 23:50

18日將出獄 傅崐萁突遭檢調借訊約談

2019-04-15 18:48

破門抓姦強拍照 酬勞沒了還判刑

2019-04-14 23:55

台中大媽又中「美國老公」情網 警一句話狠狠打醒她

2019-04-15 14:35

大嘴巴亂傳女友人私事 前男友談判割他臉頰

2019-04-15 11:50

影／舞廳大膽臉書直播外籍女玩樂 移民署掃蕩

2019-04-15 13:51

王欣儀被女老師控告誹謗 她和她談和解爭議落幕

2019-04-15 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top