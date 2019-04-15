樹林焚化爐工安意外工人慘死管道間 新北檢傳喚11人

2019-04-15 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市樹林焚化爐本月12日發生工安意外，一名張姓員工在維修抽風機時，機器突然運作，風扇葉片高速轉動，造成他身軀破碎，不幸命喪管道間。新北地檢署相驗後，今傳喚焚化爐及維修廠商共11人，調查機器啟動原因及相關責任歸屬問題，訊後全數請回。