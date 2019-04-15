詐騙集團搞風險管理設「面試官」 板橋警瓦解22人集團

2019-04-15 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



詐騙集團也學風險管理！新北市板橋警分局從去年12月陸續收網，破獲由洪姓主嫌為首的詐騙集團，他們分工細膩，除了車手、取簿手，還有地下匯兌及一、二層收水手，甚至還有「面試官」負責審核新成員，警方一共逮捕22人。

偵查隊長林子翔說，33歲洪姓主嫌聘請康姓姊弟擔任「面試官」，仿照企業徵才的方式，一旦有人想應徵，他們就前往面試者家中勘察訪視，先詢問對方如何知道「徵才訊息」，再查看證件、存摺，並以姓名上網搜尋，確認應徵者不是警察，才能成為詐騙集團成員，每成功面試1人可獲得3千元酬勞。

他們利用「假網路拍賣」、「猜猜我是誰」、「假申辦貸款」、「解除分期付款」等手法，至少成功詐騙19人，被害人年齡從18歲到68歲不等，其中1名朱姓男子接到假冒友人誆稱投資需周轉，一共被騙48萬元。還有1名黃姓男子在臉書購買手機、陳姓女子網購買奶粉，都因為貪小便宜，看到低價就下標匯款，分別被詐騙2萬元、3萬元。

且詐騙集團每名成員彼此不相識，採單線一對一方式聯繫，更把負責收錢的收水手區分成好幾層，設下斷點。主嫌命令車手把收來的贓款用袋子裝好，再丟在捷運站周邊或公園，指派專人監控，派收水手前往收取。