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一時衝動摸了女童下體 桌球教練花36萬免牢獄災

2019-04-15 18:00聯合報 記者王聖藜╱即時報導

北市某國小郭姓桌球教練，被控2度藉教球機會觸摸有聽覺障礙女學童的下體，女童回家告狀，郭被起訴。法院審理，郭承認犯行，賠償家屬36萬元換和解，台北地院今天依對於未滿14歲身體障礙之女子犯強制猥褻罪，判他有期徒刑1年10月，緩刑4年。可上訴。

判決說，2017年2月，郭受聘任擔任國小桌球社團的老師，2017年5月，他2次利用教學時，與被害女童搭話、聊天，另利用下課時，與被害人玩藏球遊戲等機會，不顧女童的拒絕，強行觸摸女童下體猥褻得逞，女童回家對母親說「尿尿的地方被摸了」，家長報警，郭被起訴。

法院審理時，郭坦承犯行，法官根據被害人就讀小學的性平委員會訪談記錄、刑事局測謊鑑定，認定郭犯罪。

合議庭量刑認為，被害女童是身心聽覺的重度障礙者，並領有身心障礙證明手冊，她被害時，身心均處於弱勢而無法抵抗的處境，以她的年齡與智識而言，郭足以壓制她的性自主權。

不過，郭因一時衝動而犯案，前無犯罪紀錄，多次向被害人父母表達歉意、請求原諒，一次性賠付36萬元和家屬達成和解，因此予以減刑，就他2次犯行各判刑1年8月，訂應執行刑1年10月，緩刑4年，命他提供60小時義務勞務。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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