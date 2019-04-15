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布袋鎮女童驚傳遭流浪狗咬傷 狗凶手今落網

2019-04-15 17:37聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣布袋鎮岑海里上周五傍晚，驚傳一隻遭棄養黑色狗咬傷女童，居民人心惶惶，里長翁億穎通報布袋鎮公所清潔隊及家畜疾病防治所，今天下午清潔隊與防治所動保人員出動2車5人圍捕，用麻醉射箭捕到這隻狗凶手，安置動物收容所，翁里長說，野狗為患，呼籲儘速建臨時收容所，落實結紮，保障里民安全。

翁億穎說，上周五傍晚6點，新南街有名女童遭黑色流浪狗，咬傷嘴巴流血，家人緊急送嘉義長庚醫院急救，狗兇手四處逃竄，居民憂心忡忡，有居民發現狗凶手元月遭人棄養，下午清潔隊與防治所動保人員出動2車5人順利圍捕，狗兇手已經處理完畢，還給街道安全環境。

但翁億穎說，流浪狗零撲殺政策上路，嘉縣流浪動物收容所飽合，新的動物保護教育園區還未動工，沿海布袋鎮野狗為患，咬人或追車致騎士摔傷事件頻傳，造成民怨，去年底立委蔡易餘接獲陳情，找農委會、縣政府等官員與居民，討論解決方案方式，計畫在布袋鎮搭建臨時收容所，落實結紮，但至今臨時收容所仍無著落，野狗為患，狗咬傷人事件恐再發生。

農委會答應補助臨時收容所及管理人員經費，只要找到適當地點，可迅速完成；家畜疾病防治所說，因應農委會零撲殺政策，縣府推動精準捕捉措施、收容總量管制、增加犬貓絕育數、多元工作犬認養計畫以及動保教育宣導，儘快興建民雄鄉新建動物保護教育園區。

嘉義縣布袋鎮岑海里驚傳疑遭棄養黑色流浪狗，咬傷女童意外事件，里長翁億穎通報布袋鎮...
嘉義縣布袋鎮岑海里驚傳疑遭棄養黑色流浪狗，咬傷女童意外事件，里長翁億穎通報布袋鎮公所清潔隊及家畜疾病防治所，下午清潔隊與防治所動保人員出動2車5人圍捕，用麻醉射箭捕到這隻狗兇手，安置動物收容所。圖／翁億穎提供
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嘉義縣布袋鎮岑海里驚傳疑遭棄養黑色流浪狗，咬傷女童意外事件，里長翁億穎通報布袋鎮...
嘉義縣布袋鎮岑海里驚傳疑遭棄養黑色流浪狗，咬傷女童意外事件，里長翁億穎通報布袋鎮公所清潔隊及家畜疾病防治所，下午清潔隊與防治所動保人員出動2車5人圍捕，用麻醉射箭捕到這隻狗兇手，安置動物收容所。圖／翁億穎提供
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嘉義縣布袋鎮岑海里驚傳疑遭棄養黑色流浪狗，咬傷女童意外事件，里長翁億穎通報布袋鎮...
嘉義縣布袋鎮岑海里驚傳疑遭棄養黑色流浪狗，咬傷女童意外事件，里長翁億穎通報布袋鎮公所清潔隊及家畜疾病防治所，下午清潔隊與防治所動保人員出動2車5人圍捕，用麻醉射箭捕到這隻狗兇手，安置動物收容所。圖／翁億穎提供
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農委會結紮動物收容所
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