18日將出獄 傅崐萁突遭檢調借訊約談

2019-04-15 18:48 中央社 花蓮縣15日電



花蓮縣前縣長傅崐萁。聯合報系資料照 分享 facebook 花蓮地檢署今天發出指揮書，由調查站人員赴花蓮監獄借訊前縣長傅崐萁，地檢署下午復訊。花蓮縣調查站說偵察不公開不透露案情；據了解是借訊傅任內發生的記者個人採購標案。

傅崐萁18日將出獄，檢調人員今天突然持指揮書，前往花蓮監獄借訊傅崐萁，讓獄方相當驚訝，認為時機敏感；而傅崐萁下午2時多訊問完畢，身穿深色夾克步出調查站大門，看來消瘦許多。

傅崐萁在花蓮縣長任內開出25個「縣政宣導影片素材資料庫蒐集建立採購案」，標案金額從新台幣14萬元到28萬餘元不等，全由花蓮在地記者得標，記者只需回繳縣長施政文章、影音即可，意圖用公帑找記者當「輿情員」，影響媒體報導花縣府新聞方式。

檢調人員指出，本週陸續約談6名縣府官員以及11名關係人，釐清標案內容是否涉嫌圖利、違反採購法。

傅崐萁因違反「證券交易法」遭台中高分院判刑確定，刑期8個月，去年9月25日發監花蓮監獄，刑期至今年5月24日。

傅崐萁去年10月透過執行檢查署台中高分檢向法院聲請定應執行刑，要求依舊刑法數罪併罰規定，與民國100年假離婚偽造文書判刑6個月合併，法院最後判處兩案應執行刑共13個月，因此扣除後只剩下7個月，加上獄中表現良好得再縮短天數，因此傅崐萁18日將出獄。

宜花東三縣縣長將於18日赴上海拚觀光，花蓮縣長徐榛蔚因丈夫傅崐萁出獄日而不克前往，由花蓮縣觀光處長唐玉書率團代打。