酒駕重罰對他無效 6次酒駕2次撞死人照樣再酒駕

2019-04-15 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣40歲吳姓男子，從92年起迄今，共有6次酒駕前科，其中還有兩次因酒駕撞死人的記錄，但他仍不知悔改，前天晚上與友人喝酒後小睡一番就開車上路，在東勢鄉被警察攔停，他以為睡了一覺，酒應也退了，沒想到一測，酒測值仍高達0.77mg/l，他也嚇一跳還懷疑酒測器有問題，警方將他依違反公共危險罪移送法辦。

東勢鄉安南所長蔡炎庭帶領警員林益全，聯合東勢分駐所副所長吳堅庭、巡佐曾煥國，在東勢鄉153線執行路檢，警方一輛黑色轎車左右偏晃，行車不穩，一下子開到內車道，一下子又駛向外車道，研判可能是酒駕，即攔下盤查。

車門一開馬上一股濃濃的酒味襲來，「先生請你配合酒測！」吳男自知有喝酒，但他認為已有休息了，應該沒事，即告訴警察，「我有睡了3個多小時了，沒問題啦！」，還一副很老練的模樣，要求警方提供礦泉水漱口。

在15分鐘後吹氣酒測，酒測還高達0.77mg/l，他驚訝地說「不可能啊！剛才已有休息，酒應該退了，酒測器是不是壞了？」，警方再測一次，酒測值一樣，他才相信自己酒未退。

「你真是罰不怕耶！」警方查出吳男酒駕前科累累，在這次之前共有6次酒駕前科，其中92年和103年，還曾陸續酒駕撞死人被移送法辦的記錄。

很有酒駕經驗的他，供稱他喝完酒，回家睡了3個多小時，肚子餓才開車出門吃晚餐，沒料到竟遇上警方路檢，以為有睡酒該退了，應萬無一失，沒想到還是超標。

他無奈地說，兩次酒駕撞死人賠償好幾百萬，也被罰了好幾十萬罰款，他也知道酒駕的嚴重性，以為酒退了才出門，沒想到還是被抓！