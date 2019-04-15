國道未保持46公尺車距挨罰 他告贏撤3千罰鍰

2019-04-15 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄呂姓男子去年5月開車行經國道三號南港段，遭警方舉發「未依規定與前車保持安全距離」處罰鍰3000元，他不服提行政訴訟，強調與前車間距非他單方可控制；法官勘驗採證照片後，認定呂當時前、後及右側都有車輛，若要保持至少46公尺安全距離，「大概只能停在原地，甚至要不斷後退」，判撤銷罰單，可上訴。

判決指出，呂姓男子2018年5月30日上午10點多，開車經過國道3號北上15.9公里處，國道警第9大隊以「汽車行駛高速公路未依規定與前車保持安全距離」填單舉發，呂向高雄區監理所申訴，仍被處3000元罰鍰，他怒提行政訴訟。

呂姓男子主張，車速可由他控制，但距離不是他能單獨控制，依我國駕駛習慣，無論保持多長安全距離，其他車輛會變換車道插入自己行駛的車道，此時如果要再保持安全距離，勢必要減速，若因此時速低於90公里，未違反速限規定；他指，「既要求車速、又要求維持一定安全距離，屬兩難之不合理處罰」，應撤銷罰單。

高雄區監理所則稱，根據採證影像顯示，當時呂姓男子的車前沒其他車輛變換車道插入，前車也沒明顯減速情形，裁罰並無違誤。