檢調查達文西弊案 健保署長李伯璋：全力配合

2019-04-15 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



針對醫界虛報、浮報達文西手術申請健保給付，台北地檢署檢察今指示分他字案調查，交由民生專組查辦，釐清是否有詐欺、偽造文書等問題。健保署長李伯璋表示，目前先請醫界先自清，看看申報狀況及相關事實，如檢調有需要健保署提供相關資料，也會配合檢調偵查。