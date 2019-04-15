保母老公淫3歲女童訴苦罹癌 代價賠70萬元

2019-04-15 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



吳姓男子的妻子擔任保母，幫忙照顧幼童，但他卻利用3歲的女童懵懂無知，脫去她內褲，用陽具、嘴巴和手觸碰女童外陰部；女童母親得知後報警，並提侵權行為損害賠償訴訟。受害女童和雙親共求償500萬元，新北地院判吳姓老翁賠償女童40萬、父母各30萬元，但高等法院民事庭衡酌雙方經濟、身分，加上刑事審判時吳以先賠償30萬元，改判吳翁賠女童20萬、雙親各10萬元確定。

女童現年6歲，2016年8月在保母家時，保母丈夫見她不懂反抗，褪去她的褲子，再用陽具觸碰女童外陰部，接著再用嘴巴舔舐、用手摸。東窗事發後，吳翁吃上強制猥褻罪，還面臨民事求償。

女童的父母主張，女兒的身體和貞操權遭侵犯，讓她身心受創，對方應該要賠女兒200萬元，而家長有保護教養權利義務，吳也應賠償雙親各150萬元。

吳姓老翁不否認猥褻，但訴苦侵犯的時間其實很短暫，他也沒有暴力，情節不算重大，而且他「年事已高」還得癌症，亟需要醫療費用，他已經先賠償了30萬元，一審判他要賠100萬，他無力負擔，上訴請求撤銷、另定精神慰撫金數額。

高院認為吳姓老翁侵害女童，對幼女的身心和人格發展有嚴重影響，女童和雙親求償有理，但吳翁退休無收入，女童在科技公司上班的父親年薪120萬，母親也在擔任護理師，考量雙方的身分、地位、教育程度和經濟能力後，扣掉吳翁已先付的30萬元，認為共再賠40萬元合理。