親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

小法：一場別開生面 專屬澎湖孩子的開學典禮

共機航經東部空域繞台 我F-16戰機緊急升空監控

保母老公淫3歲女童訴苦罹癌 代價賠70萬元

2019-04-15 14:45聯合報 記者王宏舜╱即時報導

吳姓男子的妻子擔任保母，幫忙照顧幼童，但他卻利用3歲的女童懵懂無知，脫去她內褲，用陽具、嘴巴和手觸碰女童外陰部；女童母親得知後報警，並提侵權行為損害賠償訴訟。受害女童和雙親共求償500萬元，新北地院判吳姓老翁賠償女童40萬、父母各30萬元，但高等法院民事庭衡酌雙方經濟、身分，加上刑事審判時吳以先賠償30萬元，改判吳翁賠女童20萬、雙親各10萬元確定。

女童現年6歲，2016年8月在保母家時，保母丈夫見她不懂反抗，褪去她的褲子，再用陽具觸碰女童外陰部，接著再用嘴巴舔舐、用手摸。東窗事發後，吳翁吃上強制猥褻罪，還面臨民事求償。

女童的父母主張，女兒的身體和貞操權遭侵犯，讓她身心受創，對方應該要賠女兒200萬元，而家長有保護教養權利義務，吳也應賠償雙親各150萬元。

吳姓老翁不否認猥褻，但訴苦侵犯的時間其實很短暫，他也沒有暴力，情節不算重大，而且他「年事已高」還得癌症，亟需要醫療費用，他已經先賠償了30萬元，一審判他要賠100萬，他無力負擔，上訴請求撤銷、另定精神慰撫金數額。

高院認為吳姓老翁侵害女童，對幼女的身心和人格發展有嚴重影響，女童和雙親求償有理，但吳翁退休無收入，女童在科技公司上班的父親年薪120萬，母親也在擔任護理師，考量雙方的身分、地位、教育程度和經濟能力後，扣掉吳翁已先付的30萬元，認為共再賠40萬元合理。

刑事部分，高院認為吳翁為了自己的私慾，漠視幼女的性自主權，也罔顧家長的信賴、破壞托兒制度，判他3年10月徒刑，最高法院上月7日已駁回上訴定讞。

3歲女童遭保母的吳姓丈夫猥褻，吳翁先行賠償30萬元，但犯強制猥褻罪被判刑3年10...
3歲女童遭保母的吳姓丈夫猥褻，吳翁先行賠償30萬元，但犯強制猥褻罪被判刑3年10月定讞。民事部分，高院民庭判吳翁須賠償女童20萬、雙親各10萬元。示意圖／聯合報系資料照片
分享

保母猥褻
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

鵝肝變「鴨肝」？高雄業者以加重詐欺罪判刑

2019-04-15 15:06

檢調查達文西弊案 健保署長李伯璋：全力配合

2019-04-15 15:45

酒駕不繳罰款 執行署新北分署將祭鐵腕

2019-04-15 14:35

影射球星陳鴻文收錢放水 名嘴：節目上談酒店有損形象

2019-04-15 14:16

影／油輪擱淺撞礁油汙染海 逃緝違反查封令被判刑

2019-04-15 14:01

未禮讓行人過馬路挨罰 他辯自己是綠燈仍挨罰

2019-04-15 13:59

倉庫大火被扯三星Note7自燃 林內獲賠1億7000萬

2019-04-15 13:57

招考作弊遭中油怒求償 法官指這個關鍵判免賠

2019-04-15 12:32

王欣儀被女老師控告誹謗 她和她談和解爭議落幕

2019-04-15 12:08

控警「喜不自勝追酒駕」害命 妻兒索國賠一場空

2019-04-15 11:41

高檢署調查邱太三「關說」遭疑不清楚 立委：反傷司法

2019-04-15 11:40

民意代表不是你的民意 從議員之子毆警案談起

2019-04-15 11:31

見女警攔查其他違規車 酒醉的他大罵女警並蒐證

2019-04-15 11:14

財報揭露不實涉違反證交法 北檢分案調查華映、大同

2019-04-15 11:13

染髮膏灼傷客人頭皮 設計師挨告過失傷害被起訴

2019-04-15 10:46

水上摩托車勇士挑戰極限長航遇大風浪　隊員落水

2019-04-15 10:45

軍營爆連續偷拍狂 女士官洗澡一絲不掛被看光

2019-04-15 10:19

3年3酒駕求免關 法官駁回

2019-04-14 23:59

破門抓姦強拍照 酬勞沒了還判刑

2019-04-14 23:55

女子爬出側翻車稱尿急離開 警卻聞到她身上有異味

2019-04-14 20:18

高雄餐飲小貨車遭撞翻 休旅車頭毀女童送醫

2019-04-14 14:22

影／小黃司機載客違規左轉 撞擊瞬間翻車

2019-04-14 13:48

竊賊偷50張刮刮樂中3000 警：不義之財

2019-04-14 13:11

轎車疑閃機車慘「犁田」 四輪朝天躺芋田

2019-04-14 13:07

影╱轎車闖紅燈撞上機車 肇事者：拖鞋卡住踏板煞不住

2019-04-14 11:21

台中環保公司司機酒後弒母 起因在於錢

2019-04-14 11:13

台灣大道違規左轉 撞翻2車釀3人傷

2019-04-14 11:01

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

休旅車失控飛上半空影片曝光 衝撞人行道一人性命垂危

2019-04-15 10:41

連神明也遭網路霸凌 下跪磕頭沒用六房媽祖堅持告網友

2019-04-14 18:17

躲車上「辦事」賠上性命 凶手居然是…

2019-04-15 10:00

軍營爆連續偷拍狂 女士官洗澡一絲不掛被看光

2019-04-15 10:19

老公奧迪被前女友坐過 她霸氣換車引網友論戰

2019-04-15 09:40

外遇鹹濕性愛影片曝光 女嬌喊「哥哥求饒」成鐵證

2019-04-15 11:32

催淚狗版「一個都不能少」 狗媽以身擋車只為救子

2019-04-15 08:50

控警「喜不自勝追酒駕」害命 妻兒索國賠一場空

2019-04-15 11:41

疑當兵逢兵變 女友沒接電話役男跳樓輕生

2019-04-14 19:01

北市轎車追撞機車 一人性命垂危

2019-04-15 09:45

北市公車轉彎又撞路人 老婦確定截肢

2019-04-14 18:36

找零被丟桌上 工人PO手掌照怨：沒有我哪來的電可以用

2019-04-15 13:22

他約女網友做「那檔事」 嘿咻爽完就挨告了

2019-04-15 10:50

北市發生嚴重車禍 一人受困搶救中

2019-04-15 09:32

高雄驚傳3人押1男上車 幸好4人目標就是帶進派出所

2019-04-14 21:03

新式制服換穿在即 平鎮警壓力測試「沒問題」！

2019-04-15 12:46

買蛋捲冰淇淋2次大小不一 高嘉瑜要「麥當勞踹共」

2019-04-15 13:32

VOLVO休旅車飛到半空加速撞擊 駕駛身亡疑心臟病發釀禍

2019-04-15 14:25

女子爬出側翻車稱尿急離開 警卻聞到她身上有異味

2019-04-14 20:18

2網友約潛水抓魚 「他怎沒上來」

2019-04-14 23:53

老婦繞了半個台灣迷途400里到台東 只為找她

2019-04-15 14:47

兩世代警察制服 相遇玉山頂峰

2019-04-14 23:51

廟務糾紛 2警為父打架1記過

2019-04-14 23:50

日文翻譯變警眷 警察之友會管理員谷百合化解官警鴻溝

2019-04-15 14:06

招考作弊遭中油怒求償 法官指這個關鍵判免賠

2019-04-15 12:32

破門抓姦強拍照 酬勞沒了還判刑

2019-04-14 23:55

影射球星陳鴻文收錢放水 名嘴：節目上談酒店有損形象

2019-04-15 14:16

影／刺龍刺鳳穿內褲盜照裝型男 清秀大陸正妹被騙300萬

2019-04-15 11:27

「台灣醫生很棒不要怕」 日客遊九份昏厥爆血警安撫友人

2019-04-15 15:11

2女疑似車內燒炭陳屍2月 警方偵辦中

2019-04-15 14:33

王欣儀被女老師控告誹謗 她和她談和解爭議落幕

2019-04-15 12:08

大嘴巴亂傳女友人私事 前男友談判割他臉頰

2019-04-15 11:50

警察新制服全面換裝倒數員警期待又怕受傷害

2019-04-15 13:49

停車逾2個月 管理員查看…驚見駕駛發黑手臂

2019-04-15 13:02

好心勸阻友人持槍報復 沒想到自己竟成為被害人

2019-04-15 10:22

後龍鐵路高架橋下今早火燒機車 警方查獲疑縱火男子

2019-04-14 19:08

武訓興學感動越南外配 事業盈餘撥款幫助姊妹學中文

2019-04-14 18:53

3年3酒駕求免關 法官駁回

2019-04-14 23:59

見女警攔查其他違規車 酒醉的他大罵女警並蒐證

2019-04-15 11:14

影／舞廳大膽臉書直播外籍女玩樂 移民署掃蕩

2019-04-15 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top