影射球星陳鴻文收錢放水 名嘴：節目上談酒店有損形象

2019-04-15 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



職棒中信球隊前年爆發「五虎將冰風暴」事件，博弈觀察家陳建名在同年11月7日在三立電視台的政論節目「54新觀點」聲稱，球星陳鴻文疑似打假球，「聽說一場送一千萬元」，遭依誹謗罪起訴。士林地方法院今開庭，陳建名否認犯行，並稱不想在節目上談到消息來源來自酒店，才會說是圈內朋友聊天得知，怕有損自己形象。

陳建名在法庭上否認犯罪，辯稱沒有誹謗意圖，消息來源是同年7月在林森北路一家酒店大廳等候時，遇到一名自稱從事組頭事業的男子「可樂」，可樂稱是自己的粉絲，私下爆料中信球團上下半季表現落差很大，疑似有白手套給了一千萬。

陳建名說，當下以為是玩笑話，但經下半季觀察，中信明星球員與上半季表現確實落差大，防禦率數據下滑，且11月底的季後賽球員被冰凍起來，卻沒有多做解釋，不僅讓人聯想是否犯下重大違紀。

陳再向法官說明，當時新聞報導陳鴻文買高級賓利車，外界在傳是否有人贈與，且在11月6日陳鴻文曾問領隊為何沒有在季後賽名單內，領隊告知外界在傳不好的事。他表示，球迷都在猜測此事，11月7日的節目談話，只是說出「廣大球迷的猜測」。

法官問，為何在節目上說是和圈內朋友聊天得知？陳回答，不想在節目上談到酒店，擔心損害自己的形象。法官當庭譴責他扭曲消息來源，刻意增加消息可信度。

辯護人表示，陳鴻文是中信球團指標人物，具有強大戰力球員，但11月6日遭釋出不再錄用，中信卻沒有多做解釋，被告在節目上是闡釋廣大球迷的懷疑，再加上陳鴻文是公眾人物，必須接受球迷考驗與監督，被告說法不足以造成告訴人名譽上損害。