親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

小法：一場別開生面 專屬澎湖孩子的開學典禮

共機航經東部空域繞台 我F-16戰機緊急升空監控

影射球星陳鴻文收錢放水 名嘴：節目上談酒店有損形象

2019-04-15 14:16聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

職棒中信球隊前年爆發「五虎將冰風暴」事件，博弈觀察家陳建名在同年11月7日在三立電視台的政論節目「54新觀點」聲稱，球星陳鴻文疑似打假球，「聽說一場送一千萬元」，遭依誹謗罪起訴。士林地方法院今開庭，陳建名否認犯行，並稱不想在節目上談到消息來源來自酒店，才會說是圈內朋友聊天得知，怕有損自己形象。

陳建名在法庭上否認犯罪，辯稱沒有誹謗意圖，消息來源是同年7月在林森北路一家酒店大廳等候時，遇到一名自稱從事組頭事業的男子「可樂」，可樂稱是自己的粉絲，私下爆料中信球團上下半季表現落差很大，疑似有白手套給了一千萬。

陳建名說，當下以為是玩笑話，但經下半季觀察，中信明星球員與上半季表現確實落差大，防禦率數據下滑，且11月底的季後賽球員被冰凍起來，卻沒有多做解釋，不僅讓人聯想是否犯下重大違紀。

陳再向法官說明，當時新聞報導陳鴻文買高級賓利車，外界在傳是否有人贈與，且在11月6日陳鴻文曾問領隊為何沒有在季後賽名單內，領隊告知外界在傳不好的事。他表示，球迷都在猜測此事，11月7日的節目談話，只是說出「廣大球迷的猜測」。

法官問，為何在節目上說是和圈內朋友聊天得知？陳回答，不想在節目上談到酒店，擔心損害自己的形象。法官當庭譴責他扭曲消息來源，刻意增加消息可信度。

辯護人表示，陳鴻文是中信球團指標人物，具有強大戰力球員，但11月6日遭釋出不再錄用，中信卻沒有多做解釋，被告在節目上是闡釋廣大球迷的懷疑，再加上陳鴻文是公眾人物，必須接受球迷考驗與監督，被告說法不足以造成告訴人名譽上損害。

法官當庭說，這是「匪夷所思」的事，將查是否有正當理由確信所講的話為真實，或有證據證明陳鴻文有打假球、收受1千萬等行為。被告聲請傳喚證人何姓友人，全案5月9日續行審理程序。

富邦悍將投手陳鴻文前年遭中信兄弟釋出時，被指涉收錢放水，提告誹謗。 圖／報系資料...
富邦悍將投手陳鴻文前年遭中信兄弟釋出時，被指涉收錢放水，提告誹謗。 圖／報系資料照
分享

中信
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

鵝肝變「鴨肝」？高雄業者以加重詐欺罪判刑

2019-04-15 15:06

保母老公淫3歲女童訴苦罹癌 代價賠70萬元

2019-04-15 14:45

檢調查達文西弊案 健保署長李伯璋：全力配合

2019-04-15 15:45

酒駕不繳罰款 執行署新北分署將祭鐵腕

2019-04-15 14:35

影／油輪擱淺撞礁油汙染海 逃緝違反查封令被判刑

2019-04-15 14:01

未禮讓行人過馬路挨罰 他辯自己是綠燈仍挨罰

2019-04-15 13:59

倉庫大火被扯三星Note7自燃 林內獲賠1億7000萬

2019-04-15 13:57

招考作弊遭中油怒求償 法官指這個關鍵判免賠

2019-04-15 12:32

王欣儀被女老師控告誹謗 她和她談和解爭議落幕

2019-04-15 12:08

控警「喜不自勝追酒駕」害命 妻兒索國賠一場空

2019-04-15 11:41

高檢署調查邱太三「關說」遭疑不清楚 立委：反傷司法

2019-04-15 11:40

民意代表不是你的民意 從議員之子毆警案談起

2019-04-15 11:31

見女警攔查其他違規車 酒醉的他大罵女警並蒐證

2019-04-15 11:14

財報揭露不實涉違反證交法 北檢分案調查華映、大同

2019-04-15 11:13

染髮膏灼傷客人頭皮 設計師挨告過失傷害被起訴

2019-04-15 10:46

水上摩托車勇士挑戰極限長航遇大風浪　隊員落水

2019-04-15 10:45

軍營爆連續偷拍狂 女士官洗澡一絲不掛被看光

2019-04-15 10:19

3年3酒駕求免關 法官駁回

2019-04-14 23:59

破門抓姦強拍照 酬勞沒了還判刑

2019-04-14 23:55

女子爬出側翻車稱尿急離開 警卻聞到她身上有異味

2019-04-14 20:18

高雄餐飲小貨車遭撞翻 休旅車頭毀女童送醫

2019-04-14 14:22

影／小黃司機載客違規左轉 撞擊瞬間翻車

2019-04-14 13:48

竊賊偷50張刮刮樂中3000 警：不義之財

2019-04-14 13:11

轎車疑閃機車慘「犁田」 四輪朝天躺芋田

2019-04-14 13:07

影╱轎車闖紅燈撞上機車 肇事者：拖鞋卡住踏板煞不住

2019-04-14 11:21

台中環保公司司機酒後弒母 起因在於錢

2019-04-14 11:13

台灣大道違規左轉 撞翻2車釀3人傷

2019-04-14 11:01

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

休旅車失控飛上半空影片曝光 衝撞人行道一人性命垂危

2019-04-15 10:41

連神明也遭網路霸凌 下跪磕頭沒用六房媽祖堅持告網友

2019-04-14 18:17

躲車上「辦事」賠上性命 凶手居然是…

2019-04-15 10:00

軍營爆連續偷拍狂 女士官洗澡一絲不掛被看光

2019-04-15 10:19

老公奧迪被前女友坐過 她霸氣換車引網友論戰

2019-04-15 09:40

外遇鹹濕性愛影片曝光 女嬌喊「哥哥求饒」成鐵證

2019-04-15 11:32

催淚狗版「一個都不能少」 狗媽以身擋車只為救子

2019-04-15 08:50

控警「喜不自勝追酒駕」害命 妻兒索國賠一場空

2019-04-15 11:41

疑當兵逢兵變 女友沒接電話役男跳樓輕生

2019-04-14 19:01

北市轎車追撞機車 一人性命垂危

2019-04-15 09:45

北市公車轉彎又撞路人 老婦確定截肢

2019-04-14 18:36

找零被丟桌上 工人PO手掌照怨：沒有我哪來的電可以用

2019-04-15 13:22

他約女網友做「那檔事」 嘿咻爽完就挨告了

2019-04-15 10:50

北市發生嚴重車禍 一人受困搶救中

2019-04-15 09:32

高雄驚傳3人押1男上車 幸好4人目標就是帶進派出所

2019-04-14 21:03

新式制服換穿在即 平鎮警壓力測試「沒問題」！

2019-04-15 12:46

買蛋捲冰淇淋2次大小不一 高嘉瑜要「麥當勞踹共」

2019-04-15 13:32

VOLVO休旅車飛到半空加速撞擊 駕駛身亡疑心臟病發釀禍

2019-04-15 14:25

女子爬出側翻車稱尿急離開 警卻聞到她身上有異味

2019-04-14 20:18

2網友約潛水抓魚 「他怎沒上來」

2019-04-14 23:53

老婦繞了半個台灣迷途400里到台東 只為找她

2019-04-15 14:47

兩世代警察制服 相遇玉山頂峰

2019-04-14 23:51

廟務糾紛 2警為父打架1記過

2019-04-14 23:50

日文翻譯變警眷 警察之友會管理員谷百合化解官警鴻溝

2019-04-15 14:06

招考作弊遭中油怒求償 法官指這個關鍵判免賠

2019-04-15 12:32

破門抓姦強拍照 酬勞沒了還判刑

2019-04-14 23:55

影射球星陳鴻文收錢放水 名嘴：節目上談酒店有損形象

2019-04-15 14:16

影／刺龍刺鳳穿內褲盜照裝型男 清秀大陸正妹被騙300萬

2019-04-15 11:27

「台灣醫生很棒不要怕」 日客遊九份昏厥爆血警安撫友人

2019-04-15 15:11

2女疑似車內燒炭陳屍2月 警方偵辦中

2019-04-15 14:33

王欣儀被女老師控告誹謗 她和她談和解爭議落幕

2019-04-15 12:08

大嘴巴亂傳女友人私事 前男友談判割他臉頰

2019-04-15 11:50

警察新制服全面換裝倒數員警期待又怕受傷害

2019-04-15 13:49

停車逾2個月 管理員查看…驚見駕駛發黑手臂

2019-04-15 13:02

好心勸阻友人持槍報復 沒想到自己竟成為被害人

2019-04-15 10:22

後龍鐵路高架橋下今早火燒機車 警方查獲疑縱火男子

2019-04-14 19:08

武訓興學感動越南外配 事業盈餘撥款幫助姊妹學中文

2019-04-14 18:53

3年3酒駕求免關 法官駁回

2019-04-14 23:59

見女警攔查其他違規車 酒醉的他大罵女警並蒐證

2019-04-15 11:14

影／舞廳大膽臉書直播外籍女玩樂 移民署掃蕩

2019-04-15 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top