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日文翻譯變警眷 警察之友會管理員谷百合化解官警鴻溝

2019-04-15 14:06聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

「我自許成為基層員警和長官的溝通橋樑！」警察之友會臉書社團管理員谷百合，經營4萬多名會員臉書社團，她今天說，警界長期存在嚴重「官警鴻溝」，她盡力幫助遭到不當處分員警申訴平反，過程中也有體恤員警的警官暗中伸援，設法化解仇官怨懟。

50歲谷百合是台南人，她高中畢業後赴日留學，日本兵庫教育大學幼教系畢業，回台後嫁給員警，並在日文翻譯社當專業翻譯，成為警察眷屬後才開始了解員警的心聲；約4年前管理警察之友會臉書社團，每天至少花2個小時經營，將20多文章PO上網，積極為基層員警發聲。

谷百合說，因為所學是教育，和警察工作完全不相干，警察制度繁雜，加上中央和地方政府對警政工作各有權責，她為了爭取員警權益，經營警察之友會臉書社團最大收穫，她從頭學習刑法、刑事訴訟法，警械使用條例和各項警察法規，「這些都是一輩子學不完的！」。

「經營臉書社團最得意的是，協助員警爭取穿制服買早餐！」谷百合說，向警政署爭取到員警可穿制服購買早點後，消防人員和軍人也接著可穿制服買餐點，因為這是員警基本人權；接著她體認到員警因勤務需要，時常日夜顛倒，不少人有過勞問題，協助爭取員警可提早於50歲退休。

谷百合長得眉清目秀，和她用詞潑辣大相逕庭，她說，一個4萬多人的臉書社團，難免有人言論過於偏激，她要負責管理，不得不展現強悍的一面，才能有效阻止不當攻訐。

至於是否會持續關注警政工作，谷百合不諱言，為維護員警權益曾遭受許多謾罵、誣衊，雖然努力克服，但仍有創傷陰影，她說:「未來會如何？誰也說不定！」。

警察之友會臉書社團管理員谷百合長得眉清目秀，和她為爭取員警權益，用詞潑辣大相逕庭...
警察之友會臉書社團管理員谷百合長得眉清目秀，和她為爭取員警權益，用詞潑辣大相逕庭。記者黃宣翰／攝影
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