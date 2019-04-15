影／油輪擱淺撞礁油汙染海 逃緝違反查封令被判刑

2019-04-15 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



蒙古籍油輪「瑪麗亞號」兩年前擱淺撞礁，油汙外洩造成東沙環礁海域珊瑚礁嚴重受損，海洋國家公園管理處請求損害賠償，高雄地方法院執行假扣押；然而，船長Nay Tun卻在查封期間，擅自將「瑪利亞號」駛離港，基隆港警、海巡攔阻無效，還出海追緝攔截，終於成功攔阻，基隆地檢署依違反查封標示效力罪，起訴船長、船隻聯繫人員，法院依法各處拘役50日，得易科罰金5萬元。

肇事「瑪利亞號」前年6月22日在東沙環礁12浬領海處擱淺，隨後全船移至基隆港東4號碼頭停泊，高雄地方法院裁准查封，未得許可不得出航駛離。沒想到船公司常務董事Ng Hock Guan執意指示駛船出港，透過船內聯繫人員黃得財（譯名），轉達開船指令給船長Nay Tun。

船長Nay Tun接獲指令，趁深夜凌晨指揮船員將「瑪麗亞號」駛出基隆港東4號碼頭。看守保全人員察覺查封船隻詭異動向，趕緊聯繫基隆港務警察總隊新港中隊，港警出動制止無效，轉通報海巡派遣艦艇出動攔截，展開船隻追緝戰。沒想到「瑪麗亞號」才逃駛至外木山外海，又突發引擎故障，只能在該海域下錨停泊，被第一海巡隊查知，委由拖船將逃緝船隻拖回基隆港。

船長Nay Tun到案辯稱，「不了解查封效力」，只是依船公司老闆指示開船「試車」，只是沒想到突遇風浪才會漂流出海。檢警偵辦指出，高雄地方法院執行處人員張貼封條時，曾透過船隻翻譯人員黃得財轉達封條意涵，船長Nay Tun理應知情，才會堅持要黃得財簽署航行、移動授權書，藉此判定船長深知不得擅自移動、出航查封船「瑪利亞號」，其辯稱全是推諉說辭。