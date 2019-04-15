未禮讓行人過馬路挨罰 他辯自己是綠燈仍挨罰

2019-04-15 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名曾姓男子去年10月開車行經板橋區華興街，準備左轉縣民大道上告訴公路時，因未禮讓過馬路的婦人，被警方拍照舉發，挨罰2000元。他不服結果，興訟指稱自己通過路口時是綠燈，行人號誌是紅燈，主張自己才擁有路權，要求撤銷罰單，但法規規定「無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過」，最後被新北地院判敗訴。

曾男興訟指稱該婦人當時走到馬路中間，行人號誌燈已由綠轉紅，無法繼續通行，他見對方在中央安全島停止腳步，自己又是綠燈，才會開動車輛繼續前進。此外，縣民大道是進入高速公路的主要幹道，該處車輛眾多，堵車情況嚴重，自己為了留意車前狀況，故無法留意到左側有婦人闖入，並非不禮讓。

但是，《道路交通安全規則》規定「汽車行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過」，而且「汽車行經未劃設行人穿越道之交岔路口，遇有行人穿越道路時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過」。