倉庫大火被扯三星Note7自燃 林內獲賠1億7000萬

2019-04-15 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



台灣林內工業和鏮瑞物流公司簽約堆放家電貨物的1萬5000平方公尺廠房，2016年12月28日發生大火，全部貨品付之一炬，林內求償1億7305萬元損失，鏮瑞以消防鑑定報告不完備，更質疑堆放9萬多隻三星Note 7手機，可能自燃才引發火警，但法院不採信，判鏮瑞敗訴得全額賠償。

林內控訴，2015年6月1日起和鏮瑞簽約，由對方負責將林內生產、採購或進口的商品零件，做貨品倉儲管理及理貨出庫，但當天大火導致貨品全數燒毀，消防調查認定是內部配線異常短路引燃，倉庫陳姓主管也因疏於維護、保養，被依公共危險罪判刑4個月。

林內指出，被燒毀貨品總價2億5832多元，扣除保險理賠7810萬多元、被毀物品殘骸用廢鐵賣出的148萬500元，及積欠物流費567萬多元等，請求鏮瑞賠償剩餘1億7305萬元損失。

鏮瑞認為，消防鑑定報告草率，起火原因應是堆高機電源線短路，而非倉庫內配線；而且倉庫內共堆放9萬多隻三星Note 7手機，當時市場因Note 7自燃事件頻傳，三星公司也因此全面召回，所以火災有高度可能是手機自燃，延燒至電源線短路造成。

法院審酌消防鑑定報告，認為消防除了從高處空拍勘查，還有現場燒毀痕跡、目擊者與關係人供述等，經綜合判斷得知，其過程勘查詳實周全可以採信，沒有再予鑑定的必要。

有關鏮瑞認為火災起因無法排除是Note 7手機導致部分，院方傳證倉庫管理人員發現，起火處附近並未堆放因瑕疵召回的Note 7手機，受燒毀最嚴重的堆高機附近，也沒放置任何手機、零件，鑑定人員未發現有任何手機燒毀殘跡，不採信其辯詞。

法院認為，接受有報酬的倉庫營業人保管寄託物，應以善良管理人之注意，對於堆藏、保管物毀損滅失，無法證明自己注意上無欠缺者，就得負賠償責任。