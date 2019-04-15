親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

撕裂南韓「墮胎罪」除罪遲到66年？

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

倉庫大火被扯三星Note7自燃 林內獲賠1億7000萬

2019-04-15 13:57聯合報 記者曾健祐╱即時報導

台灣林內工業和鏮瑞物流公司簽約堆放家電貨物的1萬5000平方公尺廠房，2016年12月28日發生大火，全部貨品付之一炬，林內求償1億7305萬元損失，鏮瑞以消防鑑定報告不完備，更質疑堆放9萬多隻三星Note 7手機，可能自燃才引發火警，但法院不採信，判鏮瑞敗訴得全額賠償。

林內控訴，2015年6月1日起和鏮瑞簽約，由對方負責將林內生產、採購或進口的商品零件，做貨品倉儲管理及理貨出庫，但當天大火導致貨品全數燒毀，消防調查認定是內部配線異常短路引燃，倉庫陳姓主管也因疏於維護、保養，被依公共危險罪判刑4個月。

林內指出，被燒毀貨品總價2億5832多元，扣除保險理賠7810萬多元、被毀物品殘骸用廢鐵賣出的148萬500元，及積欠物流費567萬多元等，請求鏮瑞賠償剩餘1億7305萬元損失。

鏮瑞認為，消防鑑定報告草率，起火原因應是堆高機電源線短路，而非倉庫內配線；而且倉庫內共堆放9萬多隻三星Note 7手機，當時市場因Note 7自燃事件頻傳，三星公司也因此全面召回，所以火災有高度可能是手機自燃，延燒至電源線短路造成。

法院審酌消防鑑定報告，認為消防除了從高處空拍勘查，還有現場燒毀痕跡、目擊者與關係人供述等，經綜合判斷得知，其過程勘查詳實周全可以採信，沒有再予鑑定的必要。

有關鏮瑞認為火災起因無法排除是Note 7手機導致部分，院方傳證倉庫管理人員發現，起火處附近並未堆放因瑕疵召回的Note 7手機，受燒毀最嚴重的堆高機附近，也沒放置任何手機、零件，鑑定人員未發現有任何手機燒毀殘跡，不採信其辯詞。

法院認為，接受有報酬的倉庫營業人保管寄託物，應以善良管理人之注意，對於堆藏、保管物毀損滅失，無法證明自己注意上無欠缺者，就得負賠償責任。

此外，鏮瑞承租的倉庫屬於「違章工廠」中「工廠高風險A3類」，2014年至2016年檢修申報均不合格，另2015年、2016年消防安全設備檢查也不合格需要限期改正複查，顯然對倉庫消防安管多有疏漏，判處鏮瑞得賠償林內1億7305萬多元損失。

2016年12月28日林內和鏮瑞簽約用來堆放貨品的倉庫大火，貨品均付之一炬。圖／...
2016年12月28日林內和鏮瑞簽約用來堆放貨品的倉庫大火，貨品均付之一炬。圖／報系資料照
分享

大火火災
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

民意代表不是你的民意 從議員之子毆警案談起

2019-04-15 11:31

影／油輪擱淺撞礁油汙染海 逃緝違反查封令被判刑

2019-04-15 14:01

影射球星陳鴻文收錢放水 名嘴：節目上談酒店有損形象

2019-04-15 14:16

未禮讓行人過馬路挨罰 他辯自己是綠燈仍挨罰

2019-04-15 13:59

招考作弊遭中油怒求償 法官指這個關鍵判免賠

2019-04-15 12:32

王欣儀被女老師控告誹謗 她和她談和解爭議落幕

2019-04-15 12:08

控警「喜不自勝追酒駕」害命 妻兒索國賠一場空

2019-04-15 11:41

高檢署調查邱太三「關說」遭疑不清楚 立委：反傷司法

2019-04-15 11:40

見女警攔查其他違規車 酒醉的他大罵女警並蒐證

2019-04-15 11:14

財報揭露不實涉違反證交法 北檢分案調查華映、大同

2019-04-15 11:13

染髮膏灼傷客人頭皮 設計師挨告過失傷害被起訴

2019-04-15 10:46

水上摩托車勇士挑戰極限長航遇大風浪　隊員落水

2019-04-15 10:45

軍營爆連續偷拍狂 女士官洗澡一絲不掛被看光

2019-04-15 10:19

3年3酒駕求免關 法官駁回

2019-04-14 23:59

破門抓姦強拍照 酬勞沒了還判刑

2019-04-14 23:55

女子爬出側翻車稱尿急離開 警卻聞到她身上有異味

2019-04-14 20:18

高雄餐飲小貨車遭撞翻 休旅車頭毀女童送醫

2019-04-14 14:22

影／小黃司機載客違規左轉 撞擊瞬間翻車

2019-04-14 13:48

竊賊偷50張刮刮樂中3000 警：不義之財

2019-04-14 13:11

轎車疑閃機車慘「犁田」 四輪朝天躺芋田

2019-04-14 13:07

影╱轎車闖紅燈撞上機車 肇事者：拖鞋卡住踏板煞不住

2019-04-14 11:21

台中環保公司司機酒後弒母 起因在於錢

2019-04-14 11:13

台灣大道違規左轉 撞翻2車釀3人傷

2019-04-14 11:01

影／她曾是社福邊緣戶 3年募7041碗愛心麵回饋社會

2019-04-14 09:11

被人妻分手 小王恐嚇切人夫「下面」傳性愛片

2019-04-14 08:48

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

休旅車失控飛上半空影片曝光 衝撞人行道一人性命垂危

2019-04-15 10:41

連神明也遭網路霸凌 下跪磕頭沒用六房媽祖堅持告網友

2019-04-14 18:17

躲車上「辦事」賠上性命 凶手居然是…

2019-04-15 10:00

軍營爆連續偷拍狂 女士官洗澡一絲不掛被看光

2019-04-15 10:19

老公奧迪被前女友坐過 她霸氣換車引網友論戰

2019-04-15 09:40

手機滑到掛？ 七年級工人躺椅上暴斃嚇壞同事

2019-04-14 15:36

影／警員帶頭打架影片曝光 水仙宮主委：讓監視器說話

2019-04-14 14:42

催淚狗版「一個都不能少」 狗媽以身擋車只為救子

2019-04-15 08:50

外遇鹹濕性愛影片曝光 女嬌喊「哥哥求饒」成鐵證

2019-04-15 11:32

警察被控為父出頭打主委 偵查佐出面説明了

2019-04-14 15:24

為鼓勵警員兒子 50歲小隊長以身作則考上警佐班

2019-04-14 14:24

疑當兵逢兵變 女友沒接電話役男跳樓輕生

2019-04-14 19:01

北市轎車追撞機車 一人性命垂危

2019-04-15 09:45

北市公車轉彎又撞路人 老婦確定截肢

2019-04-14 18:36

控警「喜不自勝追酒駕」害命 妻兒索國賠一場空

2019-04-15 11:41

高雄驚傳3人押1男上車 幸好4人目標就是帶進派出所

2019-04-14 21:03

北市發生嚴重車禍 一人受困搶救中

2019-04-15 09:32

他約女網友做「那檔事」 嘿咻爽完就挨告了

2019-04-15 10:50

女兒差點被抱走？ 「必魯阿嬤」可能好心致誤會

2019-04-14 15:15

新式制服換穿在即 平鎮警壓力測試「沒問題」！

2019-04-15 12:46

女子爬出側翻車稱尿急離開 警卻聞到她身上有異味

2019-04-14 20:18

買蛋捲冰淇淋2次大小不一 高嘉瑜要「麥當勞踹共」

2019-04-15 13:32

2網友約潛水抓魚 「他怎沒上來」

2019-04-14 23:53

影／休旅車失控撞進超商 駕駛飽受驚嚇

2019-04-14 15:09

兩世代警察制服 相遇玉山頂峰

2019-04-14 23:51

廟務糾紛 2警為父打架1記過

2019-04-14 23:50

遠房表舅誘國中女口交 母親氣炸不和解

2019-04-14 15:35

破門抓姦強拍照 酬勞沒了還判刑

2019-04-14 23:55

找零被丟桌上 工人PO手掌照怨：沒有我哪來的電可以用

2019-04-15 13:22

招考作弊遭中油怒求償 法官指這個關鍵判免賠

2019-04-15 12:32

高雄餐飲小貨車遭撞翻 休旅車頭毀女童送醫

2019-04-14 14:22

王欣儀被女老師控告誹謗 她和她談和解爭議落幕

2019-04-15 12:08

影／刺龍刺鳳穿內褲盜照裝型男 清秀大陸正妹被騙300萬

2019-04-15 11:27

大嘴巴亂傳女友人私事 前男友談判割他臉頰

2019-04-15 11:50

武訓興學感動越南外配 事業盈餘撥款幫助姊妹學中文

2019-04-14 18:53

後龍鐵路高架橋下今早火燒機車 警方查獲疑縱火男子

2019-04-14 19:08

3年3酒駕求免關 法官駁回

2019-04-14 23:59

好心勸阻友人持槍報復 沒想到自己竟成為被害人

2019-04-15 10:22

見女警攔查其他違規車 酒醉的他大罵女警並蒐證

2019-04-15 11:14

停車逾2個月 管理員查看…驚見駕駛發黑手臂

2019-04-15 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top