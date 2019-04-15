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假冒多金男詐華裔女 警破詐騙集團逮16人

2019-04-15 13:53中央社 台中15日電

徐姓男子等16人組愛情詐騙集團，假冒多金帥氣小開跟境外華裔女子談網戀詐財，刑事局中部打擊犯罪中心循線逮人，詐騙金額超過新台幣300萬元，徐姓男子等訊後依詐欺等罪送辦。

內政部警政署刑事警察局偵查第6大隊第5隊長賴英門今天受訪表示，警方日前接獲線報指21歲徐姓男子組愛情詐騙集團，詐騙中國與新加坡等地被害人，經台灣台中地方檢察署檢察官指揮，與台中市政府警察局太平分局、第二分局共同偵辦。

辦案人員11日晚間6時多兵分多路前往台中市大里區與南投縣草屯鎮詐騙機房，帶回徐姓主嫌與成員等16人，查扣筆記型電腦、手機、銀聯卡、無線分享器與詐騙教戰手冊「愛情手冊」等詐欺贓、證物。

警方查出詐欺集團用手機通訊軟體與境外華裔女子攀談，機房成員大多刺青，假冒多金帥氣小開，以戀愛養成方式欺騙女子感情，待時機成熟時，再以投資股票、基金或投資失利急需資金周轉等方式騙錢。集團為躲避追查，還雇用一對情侶檔，採買生活物資運送到機房供應日常所需。

辦案人員調查發現，被害人共117人，其中3人已匯款，單一被害人最高受騙金額達人民幣70萬元（約新台幣315萬元）；女子在警方逮捕犯嫌後，透過視訊得知平時網戀對象與網路上的照片相去甚遠，當場痛哭失聲，並向警方哭訴，多年積蓄已全匯給對方，還透過母親向地下錢莊借款。

警方訊問後，將徐姓男子等16人依詐欺及違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送中檢偵辦，並擴大追查其他共犯與被害人。

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