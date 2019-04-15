招考作弊遭中油怒求償 法官指這個關鍵判免賠

2019-04-15 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



劉姓男子2016年10月參加中油公司僱用人員甄試，遭當場查獲涉以電子傳訊設備作弊，取消應考資格，事後中油及委辦甄試的台灣金融研訓院以造成信譽受損，各對他求償10萬元，但高雄地院審理後認為，劉當時被「當場查獲」，外界對於中油招考公平性、防弊及公司商譽的評價都不會降低，駁回請求，仍可上訴。

民事起訴指出，中油公司委託台灣金融研訓院於2016年10月30日辦理該年度「僱用人員甄試」，考場設於高雄，劉姓男子為通過考試，竟與電子舞弊集團勾結，透過電子傳訊方式通報答案作弊，已屬詐欺行為，造成中油、研訓院的信譽、社會評價、商業利益等有嚴重損害。

中油表示，劉的作弊行為使公司為此變更招募人員應考程序，衍生相關開銷難以計數，研訓院則喪失代辦招考的業務，損失上千萬元，要求劉姓男子各賠2家公司10萬元。

劉姓男子稱，中油及研訓院並沒舉證有何損害，拒絕賠償。法官認為，劉姓男子當時涉作弊遭試務人員當場查獲，以致他並沒得逞，且任何考試都可能有人作弊，劉是被當場查獲，一般人反而會對此考試的公平進行、防弊的評價有增無減。