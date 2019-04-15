控警「喜不自勝追酒駕」害命 妻兒索國賠一場空

2019-04-15 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



李姓男子酒駕遭警跟車攔查未停，加速逃逸，結果撞上路樹，因車輛翻覆而亡；妻、兒認為警察執勤有過失，提告要求國賠579萬元。宜蘭地院認定員警高速追逐與事故有因果關係，判宜蘭縣警局賠192萬元，但高等法院認為一般人遇警指示停車通常會照辦，不會高速逃逸，家屬求償無理，改判免賠。最高法院駁回死者家屬上訴確定。

羅東分局五結分駐所張姓所長、李姓警員2013年3月20日開車巡邏，行經五結鄉一家餐廳時，發現李姓男子步出餐廳開車離去。他們懷疑李酒駕，開警車尾隨並攔查，李加速離開，但車子卻撞上路樹而翻覆，他傷重死亡。李的血液酒精濃度經檢驗結果達189.7mg/dl，超標。

李妻和4名子女指控員警違法尾隨追車，李驚慌失控才闖紅燈，員警發現違反交通規「喜不自勝」而繼續追車，李慌張之下提高行車速度車禍死亡，訴請賠償喪葬費、撫養費及慰撫金共579萬餘元。

宜蘭縣警局表示，員警研判李可能酒駕，才迴轉跟隨觀察有無違規跡象，發現李的車子左右搖晃、行車不穩才示意停車受檢，李卻拒絕並逃逸；警方全程依法執行公權力，沒有過失。

宜蘭地院認為警察執法應遵守比例原則，避免公權力行使不當而侵害人民生命、身體，但兩名警察卻在雨夜追逐酒駕者，認定死者雖有六成事故過失責任，但警察也該負四成之責。宜院認為，警察在餐廳前等候，可先勸李切勿酒駕，但他們卻沒這樣做，而是等他開車後再跟攔，這不是防免酒駕的手段。

不過高等法院認為警察不是在餐廳旁埋伏等待李，李在停車場時無異常舉動，員警不能攔停，無勸導義務可言，否則就侵害李的自由權。員警隨後開車尾隨李並保持安全距離，見李偏移車道駕駛後才閃燈、按喇叭、鳴警笛、用擴音器指示停車，過程適當；且一般駕駛人經警察指示停車會照辦，不會高速逃逸，認定家屬求償無理。