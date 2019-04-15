高檢署調查邱太三「關說」遭疑不清楚 立委：反傷司法

2019-04-15 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今討論刑事訴訟法部分條文修正案、增訂部分條文草案，討論刑案案件中的被害人參與。而桃園地檢署前檢察長彭坤業被指控因法務部前部長、國安會前諮詢委員邱太三關說，指示檢察官認罪協商爭議，立委黃國昌今天在委員會時也詢問高檢署署長王添盛「邱太三問過你陪審、參審」的意見嗎？王回答沒有，彭質疑彭有何特別技能可以讓國安委員特地詢問桃檢檢察長參、陪審的意見？

依高檢署的調查報告，彭坤業上月17日接到邱太三的電話，約定翌日晚餐，邱當時表示是以「國安諮詢」名義和他談話，聊到參審、陪審等司法改革議題。

而邱太三至今沒說陳情人是誰，也沒提出他所說的「陳情書」，黃國昌質疑高檢署的調查「不盡」，連這基本的事實都沒問清楚即草草結案。王添盛表示本案已經調查結束，引發黃不滿，黃大罵「笑死人，丟高檢署的臉，要包庇誰呀？」。

民進黨立委周春米認為，高檢署的調查報告並不詳盡，使得外界疑問更深，對司法的傷害更大，後續的調查還要丟給監察院調查，更坐實了調查報告不完備的疑慮。

立委鍾孔炤則詢問在修復式司法中，如何嚴謹促進者培訓過程，建立淘汰機制，或是強化評鑑制度，避免一個對被害人立意良善的制度，否而受其害？法務部長蔡碧仲表示，如果有被害人在修復關係中遭到二度傷害，這名修復促進者將被淘汰、接不到案子。

民進黨立委鍾孔炤也質疑，修復式司法在各類型案件推展的時機，是否該做類型化處理，尤其在重大案件中，應否避免過早進入修復式司法機制。蔡說，會加強促進者的訓練，尤其是在口語的表達上，要避免傷害被害人甚或是被告。

立委鄭運鵬質疑，司法院與法務部會銜的17條草案中，有7條意見不同，連民進黨團總召柯建銘都說「事情大條了」，他舉例司法院認為聲請訴訟參與，應於每審級向檢察官提出聲請書狀，檢察官添具意見後送交法院為之，顯示司法院根本無心推動，立場和法務部迥異。

法務部長次長蔡碧仲強調，檢察官本於職權依法實行公訴，非被害人的委任人或告訴代理人，審理過程中還得注意對被告有利、不利事項，並監督法院認事用法正確性，考量正視被害人訴訟程序的主體地位，被害人聲請訴訟參加不須經檢察官同意，且訴訟參加人不宜對檢察官的職權行使陳述意見。

周春米表示，法務部提出要賦予被害人得聲請調查證據、得詰問證人，但被害人本來就可以具狀提供證據給檢察官，檢察官實務上也會替欲上訴的原告上訴，在保護犯罪被害人的同時，要注意法庭鐵三角是否失衡，這會不會變成「三(法官、檢察官、告訴人)打一(被告)」的狀況？犯罪被害人的保護不是只有在法庭上而已，大家要注意被害人是不是有足夠的武器、足夠的專業。