公投電子連署行政怠惰 高成炎告發代理主委陳朝建瀆職

2019-04-15 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



廢核再生公投領銜人高成炎，不滿中選會延宕公投電子連署作業約一年半，造成龐大行政資源浪費、民眾公投權力受侵害，今上午赴台北地檢署告發中選會代理主委陳朝建涉瀆職罪。

台大資訊工程系退休教授高成炎認為，公民投票法定有法源的電子連署作業，因主管機關中央選舉委員會的長期延宕約一年半，嚴重侵犯公民投票連署的公民權力，也造成公民投票過程民間與行政機關的龐大行政資源成本浪費，其公民投票電子連署的公民權力受到中選會侵害。

高成炎指出，以台灣的資訊工程人才與技術能力，電子連署的加密與認證絕對沒有問題，何以電子連署的實施緩慢，重批中選會長期行政怠惰，延宕電子連署之軟體建置與法政作業，浪費大量的紙本與後續戶政機關的龐大人力行政成本，十分愚蠢，也非常不便民也不環保。

另，近日公民投票法行政院版本出爐，將有「連署需附身份證影本」的修法方向，然而過去公民投票法即規定可以電子連署方式，若電子連署可以早日上線施行，其實可以更有效率連署與認證，也能減少諸如死人連署、重覆連署、大量抄寫等戶政機關篩檢剔除所浪費的行政成本。

綠色消費者基金會秘書長方儉表示，公民投票法行政院版本，連署需附身份證影本，極不利於弱勢民間團體於街頭連署作業，根本是因噎廢食，是公民投票公民權力與民主法治的大倒退。