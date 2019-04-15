達文西手術爭議 北檢分案偵辦

2019-04-15 11:32 中央社 台北15日電



全台多家醫院替患者做自費達文西微創手術，同時又請領健保給付。台北地檢署檢察長邢泰釗今天指示民生專組分他字案偵辦，釐清是否涉及詐欺、偽造文書等罪。

衛生福利部中央健康保險署日前以大數據分析醫療院所達文西手術申報資料，發現多家大醫院疑向患者收取新台幣18萬至20萬不等的自費手術費用，同時申報健保給付，有疑義件數多達7810件。

健保署公布有疑義件數前5名醫院，以台北醫學大學附設醫院2144件最多，其次依序為中國醫藥大學附設醫院、林口長庚醫院、雙和醫院及台大醫院，件數均介於400至650件之間。