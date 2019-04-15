財報揭露不實涉違反證交法 北檢分案調查華映、大同

2019-04-15 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



大同集團旗下華映未即時揭露投資大陸華映科技的承諾事項，有財報不實疑慮，遭金管會認為隱匿行為恐影響投資人判斷，涉違反證交法第20條，依規定移送檢調，華映母公司暨連帶保證人大同，也應負連帶責任，一併移送。台北地檢署已分案指派專組檢察官偵辦。

金管會主委顧立雄上周出席舉行「全民退休投資專案」記者會後受訪表示，華映對轉投資中國大陸華映科技的承諾，未在事發時即時揭露，隱匿行為有影響投資人判斷之虞，必須依規定移送檢調。

他說，華映對華映科技承諾事項未完全兌現，雙方也因此打官司，這是華映與華映科技之間的問題，然而華映當時對華映科技作承諾，應依規定公開資訊。

顧立雄強調，華映隱匿對華映科技承諾的事項，影響的是投資人判斷，不論華映與華映科技之間的訴訟結果如何，都必須移送司法機關調查。

金管會調查指出，華映董事會在2009年時決議透過轉投資華映（百慕達）、華映（納閩）所持有四家轉投資公司75％股權，作價取得大陸深交所掛牌的華映科技75.71％的股權，因應中國證監機關要求，由華映百慕達、華映及大同出具相關承諾事項共19項，但兩家公司都沒有在該期間的各財報中揭露。

華映一度因財務危機停工，農曆年後恢復專案接單與生產，今年3月營收為2.83億元，月增175.8%，年減87.8%。去年第4季合併營收38.14億元，歸屬母公司淨損135.24億元，稅後虧損177.26億元，每股虧損2.09元，去年12月31日歸屬母公司股東權益為-45.62億元，每股淨值-0.7元。