親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

民意代表不是你的民意 談議員之子毆警案

郭台銘：支持對台灣最好的人 韓國瑜是最好的人選

財報揭露不實涉違反證交法 北檢分案調查華映、大同

2019-04-15 11:13聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

大同集團旗下華映未即時揭露投資大陸華映科技的承諾事項，有財報不實疑慮，遭金管會認為隱匿行為恐影響投資人判斷，涉違反證交法第20條，依規定移送檢調，華映母公司暨連帶保證人大同，也應負連帶責任，一併移送。台北地檢署已分案指派專組檢察官偵辦。

金管會主委顧立雄上周出席舉行「全民退休投資專案」記者會後受訪表示，華映對轉投資中國大陸華映科技的承諾，未在事發時即時揭露，隱匿行為有影響投資人判斷之虞，必須依規定移送檢調。

他說，華映對華映科技承諾事項未完全兌現，雙方也因此打官司，這是華映與華映科技之間的問題，然而華映當時對華映科技作承諾，應依規定公開資訊。

顧立雄強調，華映隱匿對華映科技承諾的事項，影響的是投資人判斷，不論華映與華映科技之間的訴訟結果如何，都必須移送司法機關調查。

金管會調查指出，華映董事會在2009年時決議透過轉投資華映（百慕達）、華映（納閩）所持有四家轉投資公司75％股權，作價取得大陸深交所掛牌的華映科技75.71％的股權，因應中國證監機關要求，由華映百慕達、華映及大同出具相關承諾事項共19項，但兩家公司都沒有在該期間的各財報中揭露。

華映一度因財務危機停工，農曆年後恢復專案接單與生產，今年3月營收為2.83億元，月增175.8%，年減87.8%。去年第4季合併營收38.14億元，歸屬母公司淨損135.24億元，稅後虧損177.26億元，每股虧損2.09元，去年12月31日歸屬母公司股東權益為-45.62億元，每股淨值-0.7元。

顧立雄檢察官大同華映
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

民意代表不是你的民意 從議員之子毆警案談起

2019-04-15 11:31

見女警攔查其他違規車 酒醉的他大罵女警並蒐證

2019-04-15 11:14

軍營爆連續偷拍狂 女士官洗澡一絲不掛被看光

2019-04-15 10:19

招考作弊遭中油怒求償 法官指這個關鍵判免賠

2019-04-15 12:32

王欣儀被女老師控告誹謗 她和她談和解爭議落幕

2019-04-15 12:08

控警「喜不自勝追酒駕」害命 妻兒索國賠一場空

2019-04-15 11:41

高檢署調查邱太三「關說」遭疑不清楚 立委：反傷司法

2019-04-15 11:40

染髮膏灼傷客人頭皮 設計師挨告過失傷害被起訴

2019-04-15 10:46

水上摩托車勇士挑戰極限長航遇大風浪　隊員落水

2019-04-15 10:45

3年3酒駕求免關 法官駁回

2019-04-14 23:59

破門抓姦強拍照 酬勞沒了還判刑

2019-04-14 23:55

女子爬出側翻車稱尿急離開 警卻聞到她身上有異味

2019-04-14 20:18

高雄餐飲小貨車遭撞翻 休旅車頭毀女童送醫

2019-04-14 14:22

影／小黃司機載客違規左轉 撞擊瞬間翻車

2019-04-14 13:48

竊賊偷50張刮刮樂中3000 警：不義之財

2019-04-14 13:11

轎車疑閃機車慘「犁田」 四輪朝天躺芋田

2019-04-14 13:07

影╱轎車闖紅燈撞上機車 肇事者：拖鞋卡住踏板煞不住

2019-04-14 11:21

台中環保公司司機酒後弒母 起因在於錢

2019-04-14 11:13

台灣大道違規左轉 撞翻2車釀3人傷

2019-04-14 11:01

影／她曾是社福邊緣戶 3年募7041碗愛心麵回饋社會

2019-04-14 09:11

被人妻分手 小王恐嚇切人夫「下面」傳性愛片

2019-04-14 08:48

台中男連續三年酒駕上路求免關 法官：漠視法律得關

2019-04-14 08:11

子女幫好賭母還百萬債務 請求免除扶養法官判准

2019-04-14 08:05

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

連神明也遭網路霸凌 下跪磕頭沒用六房媽祖堅持告網友

2019-04-14 18:17

休旅車失控飛上半空影片曝光 衝撞人行道一人性命垂危

2019-04-15 10:41

躲車上「辦事」賠上性命 凶手居然是…

2019-04-15 10:00

軍營爆連續偷拍狂 女士官洗澡一絲不掛被看光

2019-04-15 10:19

老公奧迪被前女友坐過 她霸氣換車引網友論戰

2019-04-15 09:40

手機滑到掛？ 七年級工人躺椅上暴斃嚇壞同事

2019-04-14 15:36

為父出頭？新北警員休假在嘉義打人 分局記過1次

2019-04-14 12:57

影／警員帶頭打架影片曝光 水仙宮主委：讓監視器說話

2019-04-14 14:42

催淚狗版「一個都不能少」 狗媽以身擋車只為救子

2019-04-15 08:50

警察被控為父出頭打主委 偵查佐出面説明了

2019-04-14 15:24

為鼓勵警員兒子 50歲小隊長以身作則考上警佐班

2019-04-14 14:24

疑當兵逢兵變 女友沒接電話役男跳樓輕生

2019-04-14 19:01

北市公車轉彎又撞路人 老婦確定截肢

2019-04-14 18:36

北市轎車追撞機車 一人性命垂危

2019-04-15 09:45

外遇鹹濕性愛影片曝光 女嬌喊「哥哥求饒」成鐵證

2019-04-15 11:32

高雄驚傳3人押1男上車 幸好4人目標就是帶進派出所

2019-04-14 21:03

北市發生嚴重車禍 一人受困搶救中

2019-04-15 09:32

他約女網友做「那檔事」 嘿咻爽完就挨告了

2019-04-15 10:50

吸毒情侶一天謊報三次「家有小偷」 火大警察找出原因

2019-04-14 13:53

女兒差點被抱走？ 「必魯阿嬤」可能好心致誤會

2019-04-14 15:15

計程車載客違規左轉 地政代書命喪上班路

2019-04-14 12:54

女子爬出側翻車稱尿急離開 警卻聞到她身上有異味

2019-04-14 20:18

2網友約潛水抓魚 「他怎沒上來」

2019-04-14 23:53

兩世代警察制服 相遇玉山頂峰

2019-04-14 23:51

廟務糾紛 2警為父打架1記過

2019-04-14 23:50

遠房表舅誘國中女口交 母親氣炸不和解

2019-04-14 15:35

影／休旅車失控撞進超商 駕駛飽受驚嚇

2019-04-14 15:09

破門抓姦強拍照 酬勞沒了還判刑

2019-04-14 23:55

控警「喜不自勝追酒駕」害命 妻兒索國賠一場空

2019-04-15 11:41

轎車疑閃機車慘「犁田」 四輪朝天躺芋田

2019-04-14 13:07

高雄餐飲小貨車遭撞翻 休旅車頭毀女童送醫

2019-04-14 14:22

王欣儀被女老師控告誹謗 她和她談和解爭議落幕

2019-04-15 12:08

武訓興學感動越南外配 事業盈餘撥款幫助姊妹學中文

2019-04-14 18:53

影／刺龍刺鳳穿內褲盜照裝型男 清秀大陸正妹被騙300萬

2019-04-15 11:27

保護打火弟兄安全 基隆市府斥資千萬買消防服裝

2019-04-14 14:04

後龍鐵路高架橋下今早火燒機車 警方查獲疑縱火男子

2019-04-14 19:08

3年3酒駕求免關 法官駁回

2019-04-14 23:59

招考作弊遭中油怒求償 法官指這個關鍵判免賠

2019-04-15 12:32

大嘴巴亂傳女友人私事 前男友談判割他臉頰

2019-04-15 11:50

基隆議長遭恐嚇還被反咬誣告 法院判無罪

2019-04-14 20:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top