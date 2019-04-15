染髮膏灼傷客人頭皮 設計師挨告過失傷害被起訴

2019-04-15 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園某理髮店周姓設計師去年6月26日替1名俞姓客人染頭髮時，沒有依規定將染劑通過皮膚測試，就直接塗抹在客人頭上，再用烘罩加熱半小時，結果造成對方頭皮灼傷，俞不甘染髮失敗還傷了皮膚提告業務過失傷害，檢方認為周犯嫌行確依法起訴。

檢方參考染髮劑包裝上使用說明，上方有記載染髮前應先做皮膚測試，將染劑塗抹在手臂內側、耳後，經局部過敏測試後才能染髮，而前置作業漂髮部分，需調製適當濃度比例的染髮高，以避免不當或過度刺激客戶頭髮、頭皮。

且應注意使用烘罩等機器對染髮膏加熱的時間限制，避免高溫破壞染髮膏化學物質，導致直接接觸頭皮、頭髮產生灼傷不適。

經調查，周女（44歲）事前沒經過皮膚測試，就貿然將調製的染髮膏塗抹在俞頭皮上，經烘罩加熱30分鐘，過程中俞已經表示有刺痛感，但周沒立刻停止或用水沖洗，仍繼續替他染髮，最後導致頭部化學性灼傷。