水上摩托車勇士挑戰極限長航遇大風浪 隊員落水

2019-04-15 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣體育會水中運動委員會12名水上摩托車勇士，定下月8日到12日，將參加花蓮港騎到日本石垣島海上挑戰活動，為鍛練體能做好準備，日前舉辦從嘉義縣布袋港出發騎到屏東墾丁，共2天480公里來回極限長航，昨天回布袋港，車隊海上行進浪起浪落，猶如海豚般在水面跳來跳去，回程在台南海域遇上大風浪，有名隊員不慎翻車掉落海中，同伴馬上停車搶救，有驚無險。

水中運動委員會主委丁聰銘等12名水上摩托車隊員，包括前嘉縣救難協會理事長徐紹唐，由張宏全領隊，12日從布袋港出發，展開布袋墾丁2天來回極限長航，共480公里，沿途海上風光美極了，經過高雄港及及屏東大鵬灣等風景區，南下吹西南風，北上遇到東北風。

徐紹唐說，風平浪靜訓練不出好舵手，車友都是歷經百戰選手，拉進車隊距離，車隊如海豚般在水面跳來跳去，平安跳回布袋，完成極限訓練，換得全身筋骨酸痛，回程經台南將軍水域 碰上大風浪，有隊員不慎翻車掉落海中，同伴馬上停車搶救，有驚無險。

徐紹唐說，他們第三度從布袋騎到墾丁，為下個月遠征日本做體能訓練，5月8日參加全國水上摩托車協會花蓮分會舉辦，從花蓮港騎到日本石垣島全程280公里海上挑戰活動。