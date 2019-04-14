基隆議長遭恐嚇還被反咬誣告 法院判無罪

2019-04-14 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市議長蔡旺璉102年協助處理土地買賣，巫姓男子帶人到他的服務處索討土地仲介費，多次口出惡言恐嚇，還揚言不讓他順利參選，蔡嚇得報警，後來地檢署不起訴，巫姓男子向法院提起自訴，反咬蔡誣告，法院判蔡旺璉無罪。

蔡旺璉告矢口否認有誣告犯行，他說，偵訊時，他向檢察官表示不對巫姓男子提告，同意給巫不起訴處分，檢察官才對巫不起訴，不是他在警詢陳述有虛偽。

法院調查指出，蔡旺璉向警方表示，巫姓男子要介入土地協調，該9筆土地共有137 名持有人，但巫一個地主也不認識，也不參與實質整合工作，卻要求索取每坪整合費1萬5000元，非常不公平，他不願意讓巫加入土地整合的工作。

巫帶人到蔡服務處放話，「你不要以為你是市議員，我就不敢拿刀殺你」，蔡心生畏懼，只好答應這9 筆土地如果整合成功，給他400萬元，但最後只整合了482坪土地，拿到700 多萬土地整合費，他給巫310萬元，其餘400萬元，分給另四個參與土地整合者各100 萬元，他一毛都沒有拿到。

蔡告訴巫，剩餘土地再整合成功，會再給他90萬，不料，後來土地沒有繼續交易也與建設公司解約了，所以沒有辦法給他90萬元，巫很生氣，對他口出惡言「你是要我把建設公司老闆強押至服務處，還是要帶去山上剁掉」，他解釋不必這樣，巫一直用三字經等髒話問候，他受不了才報案。

法官認為，蔡未依約給付，巫大可透過訴訟向蔡取償，巫卻捨此途徑不為，屢屢至被告之服務處，甚至帶不明人士前往，施壓促使蔡給付餘款之意圖實甚為明顯。

再者，巫男是否如蔡所指有恐嚇情事，除蔡供述外，蔡於檢察官訊問時還曾提供二名證人供檢察官調查，然檢察官未進一步調查，即斷言巫並未對蔡施以恐嚇言行，已有率斷，巫男以此理由，指摘蔡涉有誣告犯行云云，本院自難加以採憑。