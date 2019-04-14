眷地圍牆倒塌壓民車 海軍司令部判賠9萬餘元

2019-04-14 14:54 中央社 台北14日電



海軍司令部位於台北市天母的眷地圍牆於蘇迪勒颱風襲台期間倒塌，壓毀李姓民眾轎車，遭訴請國家賠償。士院認為海軍司令部管理欠缺導致圍牆倒塌，日前判賠新台幣9萬餘元確定。

士林地方法院判決書指出，李姓民眾於民國104年8月8日蘇迪勒颱風襲台期間，將轎車停放於自家社區的私人停車場，停車位緊鄰國防部海軍司令部所屬海軍勤務大隊管理的台北市「崔之道散戶」眷地圍牆旁。

李姓民眾主張，颱風來襲時圍牆倒塌、水泥磚塊掉落，轎車因而遭壓毀，認為海軍司令部未善盡妥善管理圍牆結構安全的責任，請求國家賠償車輛維修費用及車輛的交易貶損價值。

海軍司令部則主張，眷地並非供公共或公務目的使用，且颱風來臨前有派員巡管並張貼公告周告近鄰，而蘇迪勒颱風造成全台嚴重災損，認為車輛受損是因不可抗力的天災，海軍司令部的管理並無欠缺。

士院一審以簡易程序審理，判決海軍司令部應賠償李姓民眾新台幣9萬餘元；案經海軍司令部、李姓民眾提起上訴，士院組成合議庭進行二審。

海軍司令部上訴二審時主張，圍牆狀態良好，管理並無欠缺，並指民眾颱風來臨前將車停在圍牆旁，顯然是自蹈風險，也有過失。

合議庭認為，「崔之道散戶」屬空置眷地，是海軍司令部列管辦理眷村改建的範圍，既然是政府機關依法定程序進行改建的設施，當然屬於具有公務目的而供公務使用的設施，若欠缺管理導致人民受損，應依國家賠償法負賠償責任。

合議庭指出，海軍司令部派人目視檢查，並非足以有效防止老舊圍牆倒塌的措施，而當時天母地區僅該眷地的圍牆倒塌，其他同區磚造圍牆並無倒塌，顯見磚造圍牆如具結構安全性，並非無法承受蘇迪勒颱風風力，認定海軍司令部管理欠缺，應賠償民眾修車、車輛交易價值減損的損失共9萬餘元。