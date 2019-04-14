影／警員帶頭打架影片曝光 水仙宮主委：讓監視器說話

2019-04-14 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣新港鄉水仙宮許姓委員，昨晚疑與程姓主委發生衝突，許偕同在台南市新營警分局任偵查佐的大兒子，及新北市三重分局任員警二兒子，與一群人拿球棒衝進辦公室，多人與程姓主委及勸架的紀姓總幹事衝突、互毆，嘉義縣警方到場後將雙方帶回偵訊，雙方互控傷害、恐嚇等，2涉案員警表示對方先動手，但程姓主委說，對方如何指控他管不到，「讓監視器說話」，嘉義縣警方強調一定依法辦理、絕不護短。

三重警分局表示，28歲許姓警員透露，因擔任管理委員的父親昨晚從水仙宮回家，又怒氣沖沖出門準備折返水仙宮，聽說父親與程姓主委、紀姓總幹事發生衝突疑遭毆打，於是陪同父親前往水仙宮辦公室理論，再度發生衝突。

三重警分局說，許姓警員坦承一時激憤動粗，執法人員打架已嚴重影響警譽，目前除配合嘉義縣民雄警分局和地檢署調查，因打架行為嚴重影響警譽，下午經分局內部開會決議，言行失檢核予記過1次，以茲警惕。

另涉案許姓偵查佐所屬新營警分局長李名昌表示，昨晚調查，許姓偵查佐是前往了解衝突原因，在第二次衝突時還幫忙架開雙方，並非如外界所言是率眾前往，會配合嘉義警方調查。