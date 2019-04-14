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影／警員帶頭打架影片曝光 水仙宮主委：讓監視器說話

2019-04-14 14:42聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣新港鄉水仙宮許姓委員，昨晚疑與程姓主委發生衝突，許偕同在台南市新營警分局任偵查佐的大兒子，及新北市三重分局任員警二兒子，與一群人拿球棒衝進辦公室，多人與程姓主委及勸架的紀姓總幹事衝突、互毆，嘉義縣警方到場後將雙方帶回偵訊，雙方互控傷害、恐嚇等，2涉案員警表示對方先動手，但程姓主委說，對方如何指控他管不到，「讓監視器說話」，嘉義縣警方強調一定依法辦理、絕不護短。

三重警分局表示，28歲許姓警員透露，因擔任管理委員的父親昨晚從水仙宮回家，又怒氣沖沖出門準備折返水仙宮，聽說父親與程姓主委、紀姓總幹事發生衝突疑遭毆打，於是陪同父親前往水仙宮辦公室理論，再度發生衝突。

三重警分局說，許姓警員坦承一時激憤動粗，執法人員打架已嚴重影響警譽，目前除配合嘉義縣民雄警分局和地檢署調查，因打架行為嚴重影響警譽，下午經分局內部開會決議，言行失檢核予記過1次，以茲警惕。

另涉案許姓偵查佐所屬新營警分局長李名昌表示，昨晚調查，許姓偵查佐是前往了解衝突原因，在第二次衝突時還幫忙架開雙方，並非如外界所言是率眾前往，會配合嘉義警方調查。

「讓監視器說話！」程姓主委說，事件發生前後都有辦公室監視器畫面，對方如何指控他管不到，現在只希望警方秉公處理。另一被毆的紀姓總幹事則低調表示，「主委被打比較嚴重」，由他發言就好。

嘉義縣新港鄉水仙宮，昨晚多人持棍棒衝進辦公室毆打廟方主委。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣新港鄉水仙宮，昨晚多人持棍棒衝進辦公室毆打廟方主委。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣新港鄉水仙宮許姓委員昨晚與程姓主委發生衝突，許的大兒子（右帽T）及二兒子(...
嘉義縣新港鄉水仙宮許姓委員昨晚與程姓主委發生衝突，許的大兒子（右帽T）及二兒子(右二白上衣)，衝進辦公室指著程姓主委怒斥。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣新港鄉水仙宮，昨晚多人持棍棒衝進辦公室毆打廟方主委。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣新港鄉水仙宮，昨晚多人持棍棒衝進辦公室毆打廟方主委。記者卜敏正／翻攝
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新北市三重分局任許姓員警(白上衣)，昨晚疑持棍棒，帶頭衝進辦公室與程姓主委衝突。...
新北市三重分局任許姓員警(白上衣)，昨晚疑持棍棒，帶頭衝進辦公室與程姓主委衝突。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣新港鄉水仙宮許姓委員昨晚與程姓主委發生衝突，許的大兒子及二兒子，衝進辦公室...
嘉義縣新港鄉水仙宮許姓委員昨晚與程姓主委發生衝突，許的大兒子及二兒子，衝進辦公室指著程姓主委怒斥。記者卜敏正／翻攝
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