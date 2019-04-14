竊賊偷50張刮刮樂中3000 警：不義之財

2019-04-14 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



林姓攤商因身體不便平時在高雄愛河旁擺攤，2月中旬時不料一時大意，遭陳姓男子偷走刮刮樂彩券。警方獲報後，結合台彩將陳追捕到案，陳到派出所後坦承犯案並稱50張刮刮樂只中3000元，讓員警感嘆「不義之財，果然幸運之神也不會眷顧」。

警方表示，2月中旬高雄市新興警分局接獲報案，林姓攤商稱自己所販賣的50張面額200元的刮刮樂彩券被偷，損失1萬元。林男報案後，警方隨即著手偵辦，並通知台彩中心，但因現場未有監視器林也不知道被偷竊時間，讓案情陷入膠著。

原以為將不了了之，但日前新興警分局接獲台彩通報小港區某彩券行有連號獎券兌換紀錄，員警立即前往彩券行調閱監視器，發現無業的44歲陳姓男子涉有重嫌，並循車追查陳男到案。

陳男供稱，當時看見攤商不注意，趁機靠近抽一本彩券就走，偷走刮開後又不敢馬上兌領，想等一段時間後再去兌領，以避開員警的追查，原以為沒事了，沒想到一兌領員警就找上門，刮開後中獎的3000元也已花光。