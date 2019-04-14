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影／太誇張！兩個兒子都是警察 父帶兩兒上門打人

台灣大道違規左轉 撞翻2車釀3人傷

2019-04-14 11:01聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市李姓男子今天凌晨4時許，駕駛一輛租賃車從西屯區台灣大道要左轉黎明路時，疑因李未依燈號規定，搶快左轉，當場把兩輛機車撞翻，造成機車上3名騎士、乘客受傷，經查李沒有酒精濃度，全案依A2車禍流程處理，並依法開單告發。

台中市第六警分局交通分隊調查，今天凌晨4時許李姓男子（20歲）開著租賃車，沿西屯區台灣大道左轉車道左轉黎明路往朝馬路方向行駛時，疑因李未依左轉燈號誌，搶快左轉，直接撞上騎車的王姓男子、何姓男子與另名乘客，造成三人擦挫傷送醫，幸好經送醫後無大礙，經查涉案人都沒有酒精濃度，全案依法開罰並依車損人傷的交通事故流程處理。

台中市李姓男子今天凌晨4時許開車行經台灣大道、黎明路，違規左轉，撞翻兩輛直行的機...
台中市李姓男子今天凌晨4時許開車行經台灣大道、黎明路，違規左轉，撞翻兩輛直行的機車，造成3人受傷。記者陳宏睿／翻攝
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台中市李姓男子今天凌晨4時許開車行經台灣大道、黎明路，違規左轉，撞翻兩輛直行的機...
台中市李姓男子今天凌晨4時許開車行經台灣大道、黎明路，違規左轉，撞翻兩輛直行的機車，造成3人受傷。記者陳宏睿／翻攝
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台中市李姓男子今天凌晨4時許開車行經台灣大道、黎明路，違規左轉，撞翻兩輛直行的機...
台中市李姓男子今天凌晨4時許開車行經台灣大道、黎明路，違規左轉，撞翻兩輛直行的機車，造成3人受傷。記者陳宏睿／翻攝
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台中市李姓男子今天凌晨4時許開車行經台灣大道、黎明路，違規左轉，撞翻兩輛直行的機...
台中市李姓男子今天凌晨4時許開車行經台灣大道、黎明路，違規左轉，撞翻兩輛直行的機車，造成3人受傷。記者陳宏睿／翻攝
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台中市李姓男子今天凌晨4時許開車行經台灣大道、黎明路，違規左轉，撞翻兩輛直行的機...
台中市李姓男子今天凌晨4時許開車行經台灣大道、黎明路，違規左轉，撞翻兩輛直行的機車，造成3人受傷。記者陳宏睿／翻攝
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台中市車禍

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