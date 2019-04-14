影／她曾是社福邊緣戶 3年募7041碗愛心麵回饋社會

2019-04-14 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東市中華路上，一間沒招牌店名的小麵攤老闆謝苓珠3年前開始提供愛心待用餐，她的善念感動許多上門的客人，吃完麵後也跟著認捐，至今她已募得7041碗麵，捐出4897碗，剩餘2144碗，溫飽了不少弱勢族群的胃，也暖了台東這個小地方。

她說，她曾受助於社會，21 年前，她的丈夫中風，一夕之間家庭經濟重擔全壓在她身上，要照顧 3名年幼子女，還得償還債務，因為有房產，無法申請低收入戶補助，只能靠丈夫微薄的殘障補助、慈濟基金會的臨時救助，以及一個小麵攤勉強度日，如今3名子女都已成年外出工作，家計負擔也變輕許多。

因為自己也曾苦過，她很能體會社會中被忽視的弱勢族群的需要，她說，因自己曾受助，3年前她想著如何回饋社會，有一天，她的國小同學林育瓈來到她的麵攤，兩人談及回饋社會一事，她同學請她供應愛心待用餐，她覺得可行，且自己能力可以負擔，於是兩人一個月內在親友之間募了300碗麵，105年4月就從這300碗麵開始供應「愛心待用餐」。

謝苓珠說，她從不向客人募款，但有不少民眾到店內用餐，看到店裡貼著供應「愛心待用餐」的告示，許多客人就主動捐一碗麵寄放在店內，讓有需要的人能充飢，店裡的餐點價格都很便宜，一碗陽春麵加滷蛋才50元，她就以50元為基準，接受客人「寄放（捐贈）」愛心餐。

過去3年，有客人用完餐就捐出1碗，也有人丟了1000元「要寄放20碗麵」，有位「紅茶先生」則是不定期來捐個10碗、20碗、30碗，有台東縣政府員工集資陸續捐出550碗，還有外縣市民眾；個人捐最多的客人是一次捐100碗的無名氏。