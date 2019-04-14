親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

諧星狂抖猝死舞台 觀眾全以為在搞笑

維基解密亞桑傑倒下…但只要這技術還在 骯髒事總會見光死

影／她曾是社福邊緣戶 3年募7041碗愛心麵回饋社會

2019-04-14 09:11聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東市中華路上，一間沒招牌店名的小麵攤老闆謝苓珠3年前開始提供愛心待用餐，她的善念感動許多上門的客人，吃完麵後也跟著認捐，至今她已募得7041碗麵，捐出4897碗，剩餘2144碗，溫飽了不少弱勢族群的胃，也暖了台東這個小地方。

她說，她曾受助於社會，21 年前，她的丈夫中風，一夕之間家庭經濟重擔全壓在她身上，要照顧 3名年幼子女，還得償還債務，因為有房產，無法申請低收入戶補助，只能靠丈夫微薄的殘障補助、慈濟基金會的臨時救助，以及一個小麵攤勉強度日，如今3名子女都已成年外出工作，家計負擔也變輕許多。

因為自己也曾苦過，她很能體會社會中被忽視的弱勢族群的需要，她說，因自己曾受助，3年前她想著如何回饋社會，有一天，她的國小同學林育瓈來到她的麵攤，兩人談及回饋社會一事，她同學請她供應愛心待用餐，她覺得可行，且自己能力可以負擔，於是兩人一個月內在親友之間募了300碗麵，105年4月就從這300碗麵開始供應「愛心待用餐」。

謝苓珠說，她從不向客人募款，但有不少民眾到店內用餐，看到店裡貼著供應「愛心待用餐」的告示，許多客人就主動捐一碗麵寄放在店內，讓有需要的人能充飢，店裡的餐點價格都很便宜，一碗陽春麵加滷蛋才50元，她就以50元為基準，接受客人「寄放（捐贈）」愛心餐。

過去3年，有客人用完餐就捐出1碗，也有人丟了1000元「要寄放20碗麵」，有位「紅茶先生」則是不定期來捐個10碗、20碗、30碗，有台東縣政府員工集資陸續捐出550碗，還有外縣市民眾；個人捐最多的客人是一次捐100碗的無名氏。

如今3年過去，謝苓珠的這300碗麵不但沒有減少，還增加到7041碗麵，但也送出了4897碗麵，讓許多弱勢民眾受惠，獲得溫飽。謝苓珠愛心麵剛邁入第四年的開始，她說，台灣人真的很溫暖，很多人熱心的支持她，在她背後默默的行善，所以只要她還能煮麵，愛心待用餐就會一直供應下去。

台東市中華路上，一間沒招牌店名的小麵攤老闆謝苓珠3年前開始提供愛心待用餐。記者羅...
台東市中華路上，一間沒招牌店名的小麵攤老闆謝苓珠3年前開始提供愛心待用餐。記者羅紹平／攝影
分享
台東市中華路上，一間沒招牌店名的小麵攤老闆謝苓珠3年前開始提供愛心待用餐，她的善...
台東市中華路上，一間沒招牌店名的小麵攤老闆謝苓珠3年前開始提供愛心待用餐，她的善念感動許多上門客人，至今她已募得7041碗麵，捐出4897碗麵。記者羅紹平／攝影
分享
台東市中華路上，一間沒招牌店名的小麵攤老闆謝苓珠3年前開始提供愛心待用餐，她的善...
台東市中華路上，一間沒招牌店名的小麵攤老闆謝苓珠3年前開始提供愛心待用餐，她的善念感動許多上門客人，至今她已募得7041碗麵，捐出4897碗麵。記者羅紹平／攝影
分享
台東市中華路上，一間沒招牌店名的小麵攤老闆謝苓珠3年前開始提供愛心待用餐，她的善...
台東市中華路上，一間沒招牌店名的小麵攤老闆謝苓珠3年前開始提供愛心待用餐，她的善念感動許多上門客人，至今她已募得7041碗麵，捐出4897碗麵。記者羅紹平／攝影
分享

愛心台東中風

相關新聞

台中男連續三年酒駕上路求免關 法官：漠視法律得關

2019-04-14 08:11

被人妻分手 小王恐嚇切人夫「下面」傳性愛片

2019-04-14 08:48

恩將仇報…踹傷救人消防員 獲判緩刑

2019-04-13 23:49

子女幫好賭母還百萬債務 請求免除扶養法官判准

2019-04-14 08:05

夜點費算工資 6名老員工告贏台電

2019-04-14 00:01

女子辱罵警「是不是給你紅包了」 法院判拘役20天

2019-04-13 20:53

因為警方這個瑕疵 他的超速8000元罰單不用繳了

2019-04-13 16:54

影／新北無照旅館存柴油險釀災 警消開單告發依法偵辦

2019-04-13 15:57

嘉義市交通大執法首日 取締195件違規

2019-04-13 15:51

未設警告標誌 重機超速61公里判免罰

2019-04-13 14:45

騎車大罵對方「啟智兒 X你娘」 爽罵代價罰5000元

2019-04-13 13:55

影／酒駕險誤出國旅遊行程 保時捷車男悔不當初

2019-04-13 12:07

處理車禍救護消防員突遭患者踹 害視力受損

2019-04-13 11:02

夜點費算工資應納入退休金計算 退休員工告贏台電

2019-04-13 04:24

大西洋飲料涉掏空 總經理羈押禁見

2019-04-13 03:32

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

老婦迷途百公里 老先生騎野狼125接回 員警：有夠強

2019-04-13 12:09

遭警鳴笛駕駛乖乖停車 結果被全路口人車看笑話

2019-04-13 14:00

台中太平傳逆倫悲劇！醉兒刺死母親被逮還在醉

2019-04-13 22:15

影／重機騎士魂斷蘇花 「感謝老婆」成最後PO文

2019-04-13 20:08

因為警方這個瑕疵 他的超速8000元罰單不用繳了

2019-04-13 16:54

嘉義市交通大執法首日 取締195件違規

2019-04-13 15:51

原來是他 日籍社長曾揹妻骨灰遊台 昨竟騎車自摔亡

2019-04-13 12:06

影／台九線公路撞小貨車 重機騎士燒成焦屍

2019-04-13 11:56

女房客嫌熱水器太醜退租 網友怨「女生毛很多」

2019-04-13 13:10

賓士高速飛撞肇事逃逸 女子當場遭撞飛血流滿地

2019-04-13 16:48

影／疑行車糾紛 台東持刀騎士遭逮送辦

2019-04-13 10:25

影／不沿用舊臂、胸章了 中市交大霸氣：16日全面補足

2019-04-13 12:21

影／普悠瑪意外董家8死 長女求助淚訴：毀掉我家族

2019-04-13 17:26

人間悲情 阿嬤中風病逝兒子幾乎跑光剩小兒子

2019-04-14 08:27

性交80次害15歲女友懷孕墮胎 男坦承「太衝動」

2019-04-13 18:50

台南安平2輛賓士相撞車禍 6人受傷送醫

2019-04-13 15:44

西門町1女7樓墜落身亡 曾帶2子出門警方釐清中

2019-04-13 20:43

騎士下橋猛撞警車當場彈飛 躺地無呼吸心跳幸救活

2019-04-13 21:23

壓制街頭鬧事 南警局長強硬：人民期待警察吃定幫派

2019-04-13 20:08

疑2組人員同時作業 男遭焚化爐風扇捲夾慘死

2019-04-13 19:16

六旬嬤愛上土耳奇帥哥墜愛河 連匯3次被警阻才知騙局

2019-04-13 14:10

國道1號岡山路段車禍 1小孩身體不適

2019-04-13 12:53

曾帶亡妻骨灰遊台…日遊客再訪台 騎車自摔亡

2019-04-13 23:45

高架橋上踽踽獨行 男出獄無臉回家

2019-04-13 19:51

處理車禍救護消防員突遭患者踹 害視力受損

2019-04-13 11:02

影／4度沿國小圍牆丟包垃圾 男子反嗆：那有怎樣嗎？

2019-04-13 22:17

參加大甲媽遶境 男竟吸毒提神送媽祖

2019-04-13 15:33

焚化爐工人捲入風機慘死 檢方調查肇因責任

2019-04-13 19:56

萬芳醫院一醫師治療涉詐欺 100萬交保

2019-04-13 12:59

新北視障男搭錯公車 暖警「當他的眼」開車送返家

2019-04-13 12:03

救護車載病患送醫 途中車禍有驚無險

2019-04-13 21:23

子女幫好賭母還百萬債務 請求免除扶養法官判准

2019-04-14 08:05

影／新北無照旅館存柴油險釀災 警消開單告發依法偵辦

2019-04-13 15:57

太扯！消防役男在寢室拉K昏迷送醫 消防局：依法送辦

2019-04-13 12:06

女子12樓墜樓輕生 目擊男：來不及阻止

2019-04-13 15:51

騎車大罵對方「啟智兒 X你娘」 爽罵代價罰5000元

2019-04-13 13:55

被人妻分手 小王恐嚇切人夫「下面」傳性愛片

2019-04-14 08:48

「裡面有東西」 機車男遇警攔查 阿沙力交貨

2019-04-13 21:14

新豐岸際舢舨翻覆漂流 桃園外海發現船長遺體

2019-04-14 05:49

未設警告標誌 重機超速61公里判免罰

2019-04-13 14:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top