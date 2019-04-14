被人妻分手 小王恐嚇切人夫「下面」傳性愛片

2019-04-14 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市吳姓男子與人妻有染，但人妻顧慮已婚身分，決定與吳分手，吳心生不滿，去年5月間，吳透過電話、網路等方式，揚言公布與人妻的「性關係視頻」，還威脅傷害人夫「一定把他下面給切了」，甚至還將一張寫有人妻姓名的光碟片折斷，放置在人妻母親的機車座墊上，人妻不堪擔心受怕，提出告訴。台中地院認定吳涉恐嚇罪，判刑6月，得易科罰金18萬。

判決書指出，吳姓男子因不滿被人妻分手，希望與人妻復合，在去年5月間，先以電話告知人妻「我要公開與你性關係的視頻」，揚言要把視頻寄到人妻家。

去年6月間，吳再用通訊軟體傳訊給人妻，恐嚇將視訊傳給人妻居住社區的所有鄰居、還有人夫的父母看，見人妻沒有回應，他再傳訊恐嚇「一定會把他下面給切了、因為他下面那一個會弄髒我寶貝、拿全部刑期換一定切掉它」，最後是將一片寫有人妻姓名的光碟片折半，放置在人妻母親的機車座墊上。

人妻因生活在恐懼中，因此委由律師提出恐嚇等告訴，吳被檢警通知到案時，承認涉案，全案依恐嚇罪起訴後，由台中地院刑事庭審理。