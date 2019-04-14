台中男連續三年酒駕上路求免關 法官：漠視法律得關

2019-04-14 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市雷姓男子在2016、2017年都酒駕被查獲，但獲得緩刑或易科罰金，都免關，但他去年又酒駕被查獲，檢方不讓他易科，他狀告台中地院，但法官仍判他要關。示意圖／本報資料照片 分享 facebook 台中市雷姓男子去年10月間在西區公益路、大墩路的工地喝酒後，騎車上路，遭警方盤查後，酒測值超標為每公升0.70毫克，他遭警方依公共危險罪嫌送辦，檢方聲請簡易判決處刑，法官判他4月徒刑、得易科罰金，但他今年2月要報到執行時，檢方命他不得易科，需入監服刑，他向台中地院聲明異議，法官審理後認為，雷在2016至2018年間連續3度酒駕，前二次一次是緩起訴、另次則是易科罰金，但此次又被查獲，已是第三次，認為他漠視法律，不矯正難收矯正之效，駁回雷聲明異議，判雷要關。

判決書指出，雷姓男子（41歲）去年10月間酒後騎車被查獲，酒測值為每公升0.70毫克，台中地院依公共危險罪，簡易判決處刑4月，得易科罰金12萬元，不過雷在今年2月到台中地檢署報到執行時，檢方諭令他不得易科，需入監服刑，他不服向台中地院聲明異議。

雷辯稱，判決書上明寫可易科罰金，為何檢方堅持要讓他去服刑，而且他已離婚是單親家庭，有未成年子女要撫養，家境貧寒是中低收入戶，更是家中主要的經濟支柱，希望法官撤銷檢察官不得易科的執行指揮處分，准予讓他易科罰金。

台中地院法官審理後認為，雖然法律有規定，本刑5年以下，宣告6月以下徒刑者， 得易科罰金，不過但書是「難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限」，易科罰金的易刑處分，應否准許，依照《刑事訴訟法》第457條規定，由檢察官就是否准予受刑人易科罰金，有無但書情況，由檢方查明認定並指揮執行。

法官指出，雷在2016年酒駕被查獲後，獲緩起訴處分，2017年又被查獲酒駕，當時被判3月徒刑，得易科9萬元，但他2018年又喝酒上路，顯示雷沒有因前兩次遭查獲的前例，而有所警惕，且去年被查獲時，是在喝完啤酒不久就騎車上路，顯然極度漠視法令，其行為對社會法秩序之危害重大，因此認定檢方的處分無不妥，駁回雷聲明異議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康