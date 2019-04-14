親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

諧星狂抖猝死舞台 觀眾全以為在搞笑

維基解密亞桑傑倒下…但只要這技術還在 骯髒事總會見光死

台中男連續三年酒駕上路求免關 法官：漠視法律得關

2019-04-14 08:11聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市雷姓男子在2016、2017年都酒駕被查獲，但獲得緩刑或易科罰金，都免關，...
台中市雷姓男子在2016、2017年都酒駕被查獲，但獲得緩刑或易科罰金，都免關，但他去年又酒駕被查獲，檢方不讓他易科，他狀告台中地院，但法官仍判他要關。示意圖／本報資料照片
分享
台中市雷姓男子去年10月間在西區公益路、大墩路的工地喝酒後，騎車上路，遭警方盤查後，酒測值超標為每公升0.70毫克，他遭警方依公共危險罪嫌送辦，檢方聲請簡易判決處刑，法官判他4月徒刑、得易科罰金，但他今年2月要報到執行時，檢方命他不得易科，需入監服刑，他向台中地院聲明異議，法官審理後認為，雷在2016至2018年間連續3度酒駕，前二次一次是緩起訴、另次則是易科罰金，但此次又被查獲，已是第三次，認為他漠視法律，不矯正難收矯正之效，駁回雷聲明異議，判雷要關。

判決書指出，雷姓男子（41歲）去年10月間酒後騎車被查獲，酒測值為每公升0.70毫克，台中地院依公共危險罪，簡易判決處刑4月，得易科罰金12萬元，不過雷在今年2月到台中地檢署報到執行時，檢方諭令他不得易科，需入監服刑，他不服向台中地院聲明異議。

雷辯稱，判決書上明寫可易科罰金，為何檢方堅持要讓他去服刑，而且他已離婚是單親家庭，有未成年子女要撫養，家境貧寒是中低收入戶，更是家中主要的經濟支柱，希望法官撤銷檢察官不得易科的執行指揮處分，准予讓他易科罰金。

台中地院法官審理後認為，雖然法律有規定，本刑5年以下，宣告6月以下徒刑者， 得易科罰金，不過但書是「難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限」，易科罰金的易刑處分，應否准許，依照《刑事訴訟法》第457條規定，由檢察官就是否准予受刑人易科罰金，有無但書情況，由檢方查明認定並指揮執行。

法官指出，雷在2016年酒駕被查獲後，獲緩起訴處分，2017年又被查獲酒駕，當時被判3月徒刑，得易科9萬元，但他2018年又喝酒上路，顯示雷沒有因前兩次遭查獲的前例，而有所警惕，且去年被查獲時，是在喝完啤酒不久就騎車上路，顯然極度漠視法令，其行為對社會法秩序之危害重大，因此認定檢方的處分無不妥，駁回雷聲明異議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕檢察官刑事訴訟

相關新聞

影／她曾是社福邊緣戶 3年募7041碗愛心麵回饋社會

2019-04-14 09:11

被人妻分手 小王恐嚇切人夫「下面」傳性愛片

2019-04-14 08:48

恩將仇報…踹傷救人消防員 獲判緩刑

2019-04-13 23:49

子女幫好賭母還百萬債務 請求免除扶養法官判准

2019-04-14 08:05

夜點費算工資 6名老員工告贏台電

2019-04-14 00:01

女子辱罵警「是不是給你紅包了」 法院判拘役20天

2019-04-13 20:53

因為警方這個瑕疵 他的超速8000元罰單不用繳了

2019-04-13 16:54

影／新北無照旅館存柴油險釀災 警消開單告發依法偵辦

2019-04-13 15:57

嘉義市交通大執法首日 取締195件違規

2019-04-13 15:51

未設警告標誌 重機超速61公里判免罰

2019-04-13 14:45

騎車大罵對方「啟智兒 X你娘」 爽罵代價罰5000元

2019-04-13 13:55

影／酒駕險誤出國旅遊行程 保時捷車男悔不當初

2019-04-13 12:07

處理車禍救護消防員突遭患者踹 害視力受損

2019-04-13 11:02

夜點費算工資應納入退休金計算 退休員工告贏台電

2019-04-13 04:24

大西洋飲料涉掏空 總經理羈押禁見

2019-04-13 03:32

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

老婦迷途百公里 老先生騎野狼125接回 員警：有夠強

2019-04-13 12:09

遭警鳴笛駕駛乖乖停車 結果被全路口人車看笑話

2019-04-13 14:00

台中太平傳逆倫悲劇！醉兒刺死母親被逮還在醉

2019-04-13 22:15

影／重機騎士魂斷蘇花 「感謝老婆」成最後PO文

2019-04-13 20:08

因為警方這個瑕疵 他的超速8000元罰單不用繳了

2019-04-13 16:54

嘉義市交通大執法首日 取締195件違規

2019-04-13 15:51

原來是他 日籍社長曾揹妻骨灰遊台 昨竟騎車自摔亡

2019-04-13 12:06

影／台九線公路撞小貨車 重機騎士燒成焦屍

2019-04-13 11:56

女房客嫌熱水器太醜退租 網友怨「女生毛很多」

2019-04-13 13:10

賓士高速飛撞肇事逃逸 女子當場遭撞飛血流滿地

2019-04-13 16:48

影／疑行車糾紛 台東持刀騎士遭逮送辦

2019-04-13 10:25

影／不沿用舊臂、胸章了 中市交大霸氣：16日全面補足

2019-04-13 12:21

影／普悠瑪意外董家8死 長女求助淚訴：毀掉我家族

2019-04-13 17:26

人間悲情 阿嬤中風病逝兒子幾乎跑光剩小兒子

2019-04-14 08:27

性交80次害15歲女友懷孕墮胎 男坦承「太衝動」

2019-04-13 18:50

台南安平2輛賓士相撞車禍 6人受傷送醫

2019-04-13 15:44

西門町1女7樓墜落身亡 曾帶2子出門警方釐清中

2019-04-13 20:43

騎士下橋猛撞警車當場彈飛 躺地無呼吸心跳幸救活

2019-04-13 21:23

壓制街頭鬧事 南警局長強硬：人民期待警察吃定幫派

2019-04-13 20:08

疑2組人員同時作業 男遭焚化爐風扇捲夾慘死

2019-04-13 19:16

六旬嬤愛上土耳奇帥哥墜愛河 連匯3次被警阻才知騙局

2019-04-13 14:10

國道1號岡山路段車禍 1小孩身體不適

2019-04-13 12:53

曾帶亡妻骨灰遊台…日遊客再訪台 騎車自摔亡

2019-04-13 23:45

高架橋上踽踽獨行 男出獄無臉回家

2019-04-13 19:51

處理車禍救護消防員突遭患者踹 害視力受損

2019-04-13 11:02

影／4度沿國小圍牆丟包垃圾 男子反嗆：那有怎樣嗎？

2019-04-13 22:17

參加大甲媽遶境 男竟吸毒提神送媽祖

2019-04-13 15:33

焚化爐工人捲入風機慘死 檢方調查肇因責任

2019-04-13 19:56

萬芳醫院一醫師治療涉詐欺 100萬交保

2019-04-13 12:59

新北視障男搭錯公車 暖警「當他的眼」開車送返家

2019-04-13 12:03

救護車載病患送醫 途中車禍有驚無險

2019-04-13 21:23

子女幫好賭母還百萬債務 請求免除扶養法官判准

2019-04-14 08:05

影／新北無照旅館存柴油險釀災 警消開單告發依法偵辦

2019-04-13 15:57

太扯！消防役男在寢室拉K昏迷送醫 消防局：依法送辦

2019-04-13 12:06

女子12樓墜樓輕生 目擊男：來不及阻止

2019-04-13 15:51

騎車大罵對方「啟智兒 X你娘」 爽罵代價罰5000元

2019-04-13 13:55

被人妻分手 小王恐嚇切人夫「下面」傳性愛片

2019-04-14 08:48

「裡面有東西」 機車男遇警攔查 阿沙力交貨

2019-04-13 21:14

新豐岸際舢舨翻覆漂流 桃園外海發現船長遺體

2019-04-14 05:49

未設警告標誌 重機超速61公里判免罰

2019-04-13 14:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top