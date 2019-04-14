子女幫好賭母還百萬債務 請求免除扶養法官判准

2019-04-14 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市劉姓女子沉迷賭博，先生不堪債主上門催討後離婚，他獨力扶養三名子女長大成人；劉女未扶養子女或分擔生活費，子女開始工作賺錢後，她不斷索錢或要求代為清償債務，金額已達一百萬多元，劉女三名子女向法院聲請免除扶養養務，法官判准，全案可抗告。

劉的三名子女主張，從小由父親扶養長大，母親好賭，在外負債累累，債權人登門討債，還毆打父親，父親不堪其擾和母親離婚，但母親離婚後仍繼續沉迷賭博，多次向他們借錢還債，母親從子女幼年時至成年都未盡扶養義務，向法院聲請免除扶養義務。

劉女前夫證稱，兩人結婚後小孩陸續出生，由她照顧，等小孩大一點，她出去外面做小工幫忙賺錢，差不多做了一、二年，就是出去工作時接觸賭博，之後就一直沉迷賭博。離婚後她也沒有分擔或給付三個小孩子的學費或生活費。劉女對前夫說法未否認，也未提出任何辯解。