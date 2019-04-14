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子女幫好賭母還百萬債務 請求免除扶養法官判准

2019-04-14 08:05聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市劉姓女子沉迷賭博，先生不堪債主上門催討後離婚，他獨力扶養三名子女長大成人；劉女未扶養子女或分擔生活費，子女開始工作賺錢後，她不斷索錢或要求代為清償債務，金額已達一百萬多元，劉女三名子女向法院聲請免除扶養養務，法官判准，全案可抗告。

劉的三名子女主張，從小由父親扶養長大，母親好賭，在外負債累累，債權人登門討債，還毆打父親，父親不堪其擾和母親離婚，但母親離婚後仍繼續沉迷賭博，多次向他們借錢還債，母親從子女幼年時至成年都未盡扶養義務，向法院聲請免除扶養義務。

劉女前夫證稱，兩人結婚後小孩陸續出生，由她照顧，等小孩大一點，她出去外面做小工幫忙賺錢，差不多做了一、二年，就是出去工作時接觸賭博，之後就一直沉迷賭博。離婚後她也沒有分擔或給付三個小孩子的學費或生活費。劉女對前夫說法未否認，也未提出任何辯解。

法官認為，劉女身體健康不佳，並無收入，名下沒有財產，無法維持生活，確有受扶養必要。但她在子女幼年時即因沉迷賭博，導先生不堪債主上門催討離婚，並獨力扶養子女獨立生活，劉女沒有正當理由子女未盡扶養義務情節確屬重大。劉女子女聲請免除扶養義務，為有理由，應予准許。

台南市劉姓女子沉迷賭博，先生不堪債主上門催討後離婚，獨力扶養三名子女；劉女三名子...
台南市劉姓女子沉迷賭博，先生不堪債主上門催討後離婚，獨力扶養三名子女；劉女三名子女向法院聲請免除扶養養務，法官判准，全案可抗告，圖為台南地院外觀。圖/本報資料照片
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賭博離婚

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