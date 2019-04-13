女子辱罵警「是不是給你紅包了」 法院判拘役20天

2019-04-13 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市鳳山分局忠孝派出所員警處理蘇姓女子與邱姓女子的糾紛，兩人發生爭執拉扯，蘇女認為許姓員警排解糾紛處置不公平，當場辱罵員警「她是不是給你紅包了還是怎樣！」，許姓員警認為名譽受損提告。高雄地院審理，判蘇姓女子侮辱公務員罪，處拘役20天，可易科罰金。

判決指出，2017年3月中旬晚間，蘇姓女子與邱姓女子因公共空間使用一事，發生爭吵，警方接獲報案到場協調，兩人仍持續發生爭吵。蘇姓女子認為警方處理不公，對許姓員警說「她是不是給你紅包了還是怎樣！」，暗指員警有收賄不法行為，有侮蔑、貶低許姓員警身為公務員的尊嚴，且辱罵地點就是公眾可自由出入店面。

法院審理，蘇姓女子坦承對許姓員警說「她是不是給你紅包了還是怎樣！」，但否認有侮辱公務員犯行，蘇女辯稱，因為許姓員警一到現場就指稱她打人，所以很不滿，「說這句話是出於質疑，沒有要侮辱的意思。」

法院審理勘查員警當時處理影像，法官認為，蘇女雖然是以疑問方式陳述，但說完之後，隨即轉身離開，證明沒有要向對方提問的意思。蘇女整體言行，是以「反問」方式，將自己要辱罵員警收受紅包，包藏並置入其話語，不是單純疑問，實質是肯定語句的辱罵。