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女子辱罵警「是不是給你紅包了」 法院判拘役20天

2019-04-13 20:53聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市鳳山分局忠孝派出所員警處理蘇姓女子與邱姓女子的糾紛，兩人發生爭執拉扯，蘇女認為許姓員警排解糾紛處置不公平，當場辱罵員警「她是不是給你紅包了還是怎樣！」，許姓員警認為名譽受損提告。高雄地院審理，判蘇姓女子侮辱公務員罪，處拘役20天，可易科罰金。

判決指出，2017年3月中旬晚間，蘇姓女子與邱姓女子因公共空間使用一事，發生爭吵，警方接獲報案到場協調，兩人仍持續發生爭吵。蘇姓女子認為警方處理不公，對許姓員警說「她是不是給你紅包了還是怎樣！」，暗指員警有收賄不法行為，有侮蔑、貶低許姓員警身為公務員的尊嚴，且辱罵地點就是公眾可自由出入店面。

法院審理，蘇姓女子坦承對許姓員警說「她是不是給你紅包了還是怎樣！」，但否認有侮辱公務員犯行，蘇女辯稱，因為許姓員警一到現場就指稱她打人，所以很不滿，「說這句話是出於質疑，沒有要侮辱的意思。」

法院審理勘查員警當時處理影像，法官認為，蘇女雖然是以疑問方式陳述，但說完之後，隨即轉身離開，證明沒有要向對方提問的意思。蘇女整體言行，是以「反問」方式，將自己要辱罵員警收受紅包，包藏並置入其話語，不是單純疑問，實質是肯定語句的辱罵。

法官認為，蘇女對執行職務的員警以言詞辱罵，輕蔑公權力的執行，有損員警人格，其藐視公權力心態與行為不可取。考量侮辱公務員的行為，是源自與邱女的糾紛，不是刻意挑釁員警，雖然辱罵言語，令人感受難堪，但不是粗俗而不堪入耳話語。蘇女犯侮辱公務員罪，處拘役20天，可易科罰金。可上訴。

高市鳳山分局忠孝派出所員警處理民眾糾紛，被民眾暗指「包紅包」質疑處理不公，員警提...
高市鳳山分局忠孝派出所員警處理民眾糾紛，被民眾暗指「包紅包」質疑處理不公，員警提告。圖為忠孝所外觀。圖／翻攝鳳山分局忠孝所粉絲團
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公務員紅包收賄

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