同一時段場所兩度目擊 社群po文令露鳥俠栽跟頭

2019-04-13 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



陳姓男子有露鳥癖好，去年底在親水公園水池旁露鳥供人觀賞，被運動女子路過撞見，她強作鎮定前進20公尺，陳依舊我行我素，事隔10天，她又在同一地點發現露鳥俠，趨前喝止，陳才騎機車逃逸，女子記下車牌並將目擊過程在臉書社團po文，警方循線查獲，他辯稱尿急膀胱無力，才會露出生殖器小便，台南地院認陳犯公然猥褻罪，處拘役30日，可上訴。

檢警調查，陳已婚且有正常職業，3名子女均已成年，卻有露鳥癖好。去年12月8日上午6點50分，他在親水公園的水池旁露鳥，經在園區內運動的女子路過時撞見，她繼續向前慢行20公尺，依然目擊，令她覺得噁心，很不舒服。

未料，事隔10天同一時段，她又撞見對方在同一地點露鳥，繼續慢行依然目擊，她再也忍不住趨前喝止，陳見狀立即騎機車逃逸。經她記下車牌號碼，並將目擊過程在臉書社團「我是鹽水人」po文。新營警分局員警循線查獲當事人。

陳辯稱，他是尿急膀胱無力，才會露出生殖器小便，並非意圖供人觀賞。然而，警方認陳在同一時段、同一地點露鳥，被同一人所撞見，也未免太過巧合，陳因妨害風化案件，經檢方提起公訴。