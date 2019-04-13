親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

昔日冷面殺手變媽祖信徒 謝惠仁虔誠跪迎大甲媽回鑾

同一時段場所兩度目擊 社群po文令露鳥俠栽跟頭

2019-04-13 19:28聯合報 記者邵心杰╱即時報導

陳姓男子有露鳥癖好，去年底在親水公園水池旁露鳥供人觀賞，被運動女子路過撞見，她強作鎮定前進20公尺，陳依舊我行我素，事隔10天，她又在同一地點發現露鳥俠，趨前喝止，陳才騎機車逃逸，女子記下車牌並將目擊過程在臉書社團po文，警方循線查獲，他辯稱尿急膀胱無力，才會露出生殖器小便，台南地院認陳犯公然猥褻罪，處拘役30日，可上訴。

檢警調查，陳已婚且有正常職業，3名子女均已成年，卻有露鳥癖好。去年12月8日上午6點50分，他在親水公園的水池旁露鳥，經在園區內運動的女子路過時撞見，她繼續向前慢行20公尺，依然目擊，令她覺得噁心，很不舒服。

未料，事隔10天同一時段，她又撞見對方在同一地點露鳥，繼續慢行依然目擊，她再也忍不住趨前喝止，陳見狀立即騎機車逃逸。經她記下車牌號碼，並將目擊過程在臉書社團「我是鹽水人」po文。新營警分局員警循線查獲當事人。

陳辯稱，他是尿急膀胱無力，才會露出生殖器小便，並非意圖供人觀賞。然而，警方認陳在同一時段、同一地點露鳥，被同一人所撞見，也未免太過巧合，陳因妨害風化案件，經檢方提起公訴。

台南地院審酌陳供人觀覽的意圖，在公眾場所任意暴露生殖器，公然為猥褻行為，造成被害人心理上的不適及厭惡感，有礙社會秩序與善良風俗，行為不當，惟考量他犯後坦承犯行，態度尚稱良好，認陳犯公然猥褻罪兩罪，各處拘役20日，應執行拘役30日，可易科罰金。

女子兩度目擊陳露鳥，記下車牌並將目擊過程在臉書社團po文，警方循線查獲，台南地院...
女子兩度目擊陳露鳥，記下車牌並將目擊過程在臉書社團po文，警方循線查獲，台南地院認他犯公然猥褻罪，應執行拘役30日，可上訴。 本報資料照
分享

猥褻

相關新聞

因為警方這個瑕疵 他的超速8000元罰單不用繳了

2019-04-13 16:54

影／新北無照旅館存柴油險釀災 警消開單告發依法偵辦

2019-04-13 15:57

嘉義市交通大執法首日 取締195件違規

2019-04-13 15:51

未設警告標誌 重機超速61公里判免罰

2019-04-13 14:45

騎車大罵對方「啟智兒 X你娘」 爽罵代價罰5000元

2019-04-13 13:55

影／酒駕險誤出國旅遊行程 保時捷車男悔不當初

2019-04-13 12:07

處理車禍救護消防員突遭患者踹 害視力受損

2019-04-13 11:02

夜點費算工資應納入退休金計算 退休員工告贏台電

2019-04-13 04:24

大西洋飲料涉掏空 總經理羈押禁見

2019-04-13 03:32

內政部官員施明德涉貪 聲押獲准

2019-04-13 00:38

無照旅館屢辦毒趴 新北拆了

2019-04-12 23:59

檢察長關說案 彭坤業送監院調查

2019-04-12 23:43

輔大夏林清停聘處分 遭法院撤銷

2019-04-12 23:42

不想再當隔壁停車場 靠釋憲解套了

2019-04-12 23:39

內政部資訊主任施明德索賄 裁定羈押禁見

2019-04-12 23:10

夏林清遭停聘提告勝訴 輔大：極為意外 一定上訴

2019-04-12 21:54

想用99元賣保育類台灣八哥 代價是判刑6月易科罰金18萬

2019-04-12 19:30

盜伐百年肖楠 山老鼠落網起訴

2019-04-12 17:17

衛福部無法證明發病與接種疫苗無關 「痛痛女孩」勝訴

2019-04-12 16:40

萬芳醫院名醫驚爆詐騙癌症病患 檢調大搜索

2019-04-12 16:20

神秘老翁名下擁53輛車 欠8萬停車費一毛不肯繳

2019-04-12 15:02

養父控養子遺棄不成立 改口：要終止收養關係

2019-04-12 14:50

170元「鳳梨苦瓜雞湯」沒鳳梨 男吃完怒告詐欺

2019-04-12 14:12

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

老婦迷途百公里 老先生騎野狼125接回 員警：有夠強

2019-04-13 12:09

樹林焚化廠重大工安意外 維修人員捲入風機慘死

2019-04-12 23:08

遭警鳴笛駕駛乖乖停車 結果被全路口人車看笑話

2019-04-13 14:00

原來是他 日籍社長曾揹妻骨灰遊台 昨竟騎車自摔亡

2019-04-13 12:06

影／交警用舊臂章稱「環保」 基層：字序不同怎沿用？

2019-04-13 08:28

嘉義市交通大執法首日 取締195件違規

2019-04-13 15:51

因為警方這個瑕疵 他的超速8000元罰單不用繳了

2019-04-13 16:54

樹林焚化廠晚間驚傳工人捲入風機 消防員搶救中

2019-04-12 22:06

最新／日籍男疑騎車自撞護欄跌落100公尺溪谷 送醫不治

2019-04-12 23:48

萬芳名醫吳思遠詐欺案 承業醫董座侄遭約談

2019-04-13 00:25

同學懷孕得腦瘤 她出言安慰卻遭嗆：看妳健康我很難過

2019-04-12 21:46

吸金逃亡14年 葉永和改名躲宮廟當「心靈導師」

2019-04-12 19:58

警偷吃人妻說「香蕉很硬」 法院斥不知羞恥判賠50萬

2019-04-12 20:17

女房客嫌熱水器太醜退租 網友怨「女生毛很多」

2019-04-13 13:10

捲入焚化爐風機 工人慘死

2019-04-12 23:41

影／疑行車糾紛 台東持刀騎士遭逮送辦

2019-04-13 10:25

夜點費算工資應納入退休金計算 退休員工告贏台電

2019-04-13 04:24

韓式辣椒醬「蟑螂藏罐底」 店家衛生問題超噁心

2019-04-12 21:38

停聘夏林清遭法院撤銷 教育部將上訴

2019-04-12 20:52

影／不沿用舊臂、胸章了 中市交大霸氣：16日全面補足

2019-04-13 12:21

影／竹市警深夜霹靂掃蕩 出動緝毒犬地毯式清查

2019-04-13 00:21

內政部資訊主任施明德索賄 裁定羈押禁見

2019-04-12 23:10

不想再當隔壁停車場 靠釋憲解套了

2019-04-12 23:39

閏密邀投資開超商可按月分紅 入股1年沒拿到半毛紅利

2019-04-13 05:32

涉詐高額手術費 腫瘤名醫遭搜索

2019-04-12 23:40

六旬嬤愛上土耳奇帥哥墜愛河 連匯3次被警阻才知騙局

2019-04-13 14:10

大西洋飲料涉掏空 總經理羈押禁見

2019-04-13 03:32

賓士高速飛撞肇事逃逸 女子當場遭撞飛血流滿地

2019-04-13 16:48

影／婦人自稱誤食農藥求助 海巡官兵暖心救援

2019-04-13 01:48

台南安平2輛賓士相撞車禍 6人受傷送醫

2019-04-13 15:44

國道1號岡山路段車禍 1小孩身體不適

2019-04-13 12:53

處理車禍救護消防員突遭患者踹 害視力受損

2019-04-13 11:02

影／普悠瑪意外董家8死 長女求助淚訴：毀掉我家族

2019-04-13 17:26

夏林清遭停聘提告勝訴 輔大：極為意外 一定上訴

2019-04-12 21:54

影／台九線公路撞小貨車 重機騎士燒成焦屍

2019-04-13 11:56

陳志朋父親宮廟遭縱火 嫌犯被救出

2019-04-12 23:29

萬芳醫院一醫師治療涉詐欺 100萬交保

2019-04-13 12:59

陡峭林班地火災燒3天 出動22架次直昇機灑水

2019-04-12 19:45

內政部官員施明德涉貪 聲押獲准

2019-04-13 00:38

騎車大罵對方「啟智兒 X你娘」 爽罵代價罰5000元

2019-04-13 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top