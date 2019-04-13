開車門致女騎士遭撞死 賠300萬元獲緩刑

2019-04-13 18:05 中央社 宜蘭縣13日電



陳姓男子車停妥後貿然開啟車門，機車騎士李姓女子閃避不及撞上倒地，被後方機車撞擊，送醫不治。法院審酌陳男犯後自首且賠償家屬新台幣300萬元，判陳男7月徒刑，緩刑2年。

宜蘭地院判決書指出，陳男去年6月14日上午11時許，開車在宜蘭市路邊停車，欲開啟車門時，竟疏忽未注意貿然開啟左前車門，此時，李姓女子騎機車沿民族路由東往西方向行駛，因煞閃不及撞上轎車左前車門。

李女倒地後又遭後方同向機車撞擊，導致頭部、胸部受有鈍性傷併顱骨骨折，經送醫急救後宣告不治；陳男則向到場處理員警坦承肇事，並表示願意接受裁判。

法院將全案送請交通部公路總局基宜區車輛行車事故鑑定會，及交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會，鑑定結果均為陳男駕駛自小客車，行經分向限制線路段，開啟車門未注意後方來車為肇事原因，李女和後方追撞的機車騎士則「無肇事因素」。法院認定，陳男的過失行為與李女死亡結果有因果關係。

法官認為，陳男的行為造成李女家人痛失至親，無法再享天倫之樂，被害人家屬需承受天人永隔莫大傷痛，另審酌陳男無前科且犯後即自首，並與家屬達成和解，已賠償新台幣300萬元，依過失致死罪，判處陳男有期徒刑7月，緩刑2年，全案可上訴。