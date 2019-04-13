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戲曲院生性侵少女案 高檢發回續查仍不起訴

2019-04-13 16:41聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

就讀國內某戲曲學院的林姓男武生，2017年被控前往新加坡公演期間，性侵未滿16歲少女團員，且多次藉由私下約會，性侵得逞。林男所涉嫌妨害自主罪部分，檢方當時認為罪證不足，予以不起訴處分，少女父親不服聲請再議，高檢署發回續查，檢方上月偵查終結，仍予以林男不起訴處分。

林男供稱，2人2017年8月開始交往，9月分手，交往期間前往新加坡公演時，與少女有親吻、撫摸動作，但並沒有侵犯對方性器官；事隔數天回國後，2人到西門町看電影，自己有用手撫摸少女私處，少女也無拒絕，並未感覺少女有不開心情緒。

少女證稱，當時林男把手伸進內褲撫摸，有阻擋但未成功推開，也未將該事告訴友人，而同月有主動約林男看電影，2人看完後與自己姊姊去吃東西，數日後還前往宜蘭看林男表演，2人一起回台北。

士林檢方認為，少女事後並無疏遠林男，或是向親友透露遭性侵一事，且在中華民國境外所犯的罪為最輕本刑3年以上者，適用刑法；因少女為14歲以上未滿16歲，林男所涉罪嫌為7年以下徒刑，就算有犯罪嫌疑，依刑事訴訟法也不能起訴。

另外，少女主動邀約林男看電影，期間遭侵犯但並未立刻離開，看完電影還帶林男與家人吃飯，也主動到宜蘭觀看林男表演，難認林男有違反少女意願，予以林男不起訴處分。

就讀國內某戲曲學院的林姓男武生被控性侵未滿16歲少女團員，所涉嫌妨害自主罪部分，...
就讀國內某戲曲學院的林姓男武生被控性侵未滿16歲少女團員，所涉嫌妨害自主罪部分，檢方當時認為罪證不足，予以不起訴處分，少女父親不服聲請再議，高檢署發回續查，檢方上月偵查終結，仍予以林男不起訴處分。 報系資料照
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電影性侵新加坡

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