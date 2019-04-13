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老婦迷途百公里 老先生騎野狼125接回 員警：有夠強

遭警鳴笛駕駛乖乖停車 結果被全路口人車看笑話

未設警告標誌 重機超速61公里判免罰

2019-04-13 14:45中央社 基隆市13日電

男子騎大型重機被移動式測速照相機拍到超速61公里，遭開罰8000元，法院認定，警...
男子騎大型重機被移動式測速照相機拍到超速61公里，遭開罰8000元，法院認定，警方無法證明拍攝違規照片當下有依法設置警告標誌，判決撤銷原處分。示意圖，本報資料照片
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蔡姓男子騎大型重機被移動式測速照相機拍到超速61公里，遭開罰8000元，蔡男提起行政訴訟，法院認定，警方無法證明拍攝違規照片當下有依法設置警告標誌，判決撤銷原處分。

基隆地院判決書指出，蔡男3月23日晚間11時許，騎乘大型重機行經新北市淡水區台2線0.1公里處往台北市方向時，因限速50公里，經測時速為111公里，超速61公里。

蔡男遭罰鍰新台幣8000元，記違規點數3點，及應參加道路交通安全講習，並吊扣機車牌照3個月，蔡男提起行政訴訟，認為警方未依規定設置警告標誌。

判決書指出，根據道路交通管理處罰條例規定，警方採用固定或非固定式科學儀器取得證據，於一般道路應於100公尺至300公尺間設立明顯標示。

法院表示，從警方提供的照片可知夜間的台2線往台北方向某一路段設有「警52」照相機圖示警告標誌，但從照片的四周未見有任何關於拍攝的日期、時間或確切地點。

法院發函請警方舉證，警方函覆表示標誌原始檔案已毀損，法院認為，沒有證據可顯示警方在採證違規當時，已依法在舉發地點前方100至300公尺間設置警告標誌。

此外，法院再向交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段函詢後，得知「警52」標誌並非固定式的警告標誌，而是警方為執行移動式測速照相機加強取締違規車輛而設置。

判決書指出，警方在違規舉發時，無法證明前方100至300公尺處確有警告標誌，也表明資料已銷毀無從舉證，舉發程序有明顯瑕疵，判決撤銷原處分。

重機測速

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