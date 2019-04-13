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日職LIVE／再戰羅德王柏融不動五棒 暫卸守備任務

租客弄亂房房東約談判 租客發狂咬耳「同歸於盡」

2019-04-13 12:56聯合報 記者劉星君╱即時報導

賴姓男子向陳姓男子借用房間居住，陳不滿賴將房間使用凌亂相約談判，雙方一言不合，賴推陳的身體撞電視櫃，還從背後環抱、咬陳的右耳和左手臂，之後還拿通樂、鹽酸，朝陳的臉、身體噴灑，揚言「同歸於盡」。

警方獲報後，還一度拒不開門，警方取得鑰匙後，才將房門打開，當場逮捕賴。高雄地院審理後，賴姓男子依傷害罪判處有期徒刑10月、又犯強制罪處有期徒刑3月，可上訴。

判決指出，賴姓男子向陳姓男子借用房間，因為賴將房間弄的很凌亂，陳姓男子在去年12月30日晚間約賴到房間談判，賴一進入房間時，順手將門練扣住上鎖。

雙方在談判過程中一言不合，賴竟徒手推陳姓男子身體撞電視櫃，又以雙手從背後環抱陳，並咬陳右耳、左手臂，導致陳倒地不起。賴竟到廁所拿通樂、鹽酸各一瓶，朝陳的臉、身體噴撒，賴在毆打過程中，還向陳恫稱「我要跟你同歸於盡」。

警方獲報到場後，賴竟阻止陳離去，不願讓警方進入房間，還搬動家具擋住門口，讓陳無法離開，雙方僵持10多分鐘後，警方最後取得鑰匙，才將房門打開，當場逮捕賴。

高雄地院審理，法官認為，賴未能妥適處理與陳姓男子的糾紛，竟以相當侵蝕性的鹽酸朝對方潑灑，造成皮膚有化學性灼傷，右耳更遭咬傷而有缺損，可見行為甚為殘暴。又阻擋大門妨害陳離去的權利。

法官考量，賴坦承犯行也有意與對方和解，但被害人不願和解。賴對自己行為、情緒的自我約束能力欠佳。犯傷害罪，處有期徒刑10月。又犯強制罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

高雄地院、高雄地檢外觀。圖／報系資料照
高雄地院、高雄地檢外觀。圖／報系資料照
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傷害罪租屋

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