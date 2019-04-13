警方花6個月調查 網路販售伸縮警棍免罰

2019-04-13 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



去年9月民眾陳情警政署長信箱，稱樂購蝦皮有賣家販售疑似警棍，經調查後查出林姓女賣家住在台南，通知她說明，將警棍送驗確認是公告查禁器械，今年1月兩度通知，她辯稱是香港侯姓廠商販售，今年3月警方依違反社會秩序維護法移送，逾社維法2月裁罰時效外無公然陳列、販售具體證據，台南地院判林女免罰。

判決指出，民眾去年9月10日陳情警政署長信箱，稱樂購蝦皮有賣家販售疑似警棍，並提供商品拍賣網頁資料，依其IP帳號查詢，查出林姓女賣家住在台南。去年11月1日通知她到場調查，她說，該商品是居住在香港侯販售，需聯繫對方寄送。

林女11月28日攜帶商品到場供警查驗，台南警方函報警政署鑑定，12月19日認定涉案證物為鋼質伸縮警棍，是公告查禁的器械。警方今年1月25日第2次通知林女到場，她表示，與侯是廠商合作關係，借她的名義在網站上販售警棍。而警方查出帳號是林女申請，且侯自2014年起就未曾入境台灣，認她涉違反社維法，3月21日將她移送法辦。

台南地院指出，按違反社維法，逾2個月者，警察機關不得訊問、處罰，並不得移送法院；但其行為有連續或繼續之狀態者，自行為終了之日起算。