處理車禍救護消防員突遭患者踹 害視力受損

2019-04-13 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市呂姓男子去年5月發發生車禍受傷倒地，民眾報案，消防人員獲報趕到現場，執行救護任務時，呂姓男子突然用右腳踹吳姓消防員的左眼太陽穴，造成吳姓消防員左眼挫傷、視力受損、腦震盪。吳姓消防員搶忍著痛楚，執勤完這趟車禍救護後，到醫院就醫。橋頭地院將這名踹人的呂姓男子犯妨害公務罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年，並向吳姓消防員給付損害賠償。

橋頭地院判決指出，2018年5月23日上午近8點，呂姓男子在高市橋頭區發生車禍，受傷倒地，民眾發現後打119報案。高市消防局接獲報案後，派遣消防員吳姓男子到場執行救護任務。

吳姓消防員抵達現場後，先對趴臥在地上的呂姓男子意識評估，再將呂翻身意識評估及痛覺測試，此時，呂姓男子竟然無預警，以右腳踹踢吳姓消防員的左眼太陽穴 1下，造成吳姓消防員左側眼部挫傷、腦震盪。

據了解，吳姓消防員左眼視力受損，從原本1.28正常視力，掉0.5的視力，面對突如其來救護暴力，吳經一段時間調適，才回到救護工作。