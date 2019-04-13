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處理車禍救護消防員突遭患者踹 害視力受損

2019-04-13 11:02聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市呂姓男子去年5月發發生車禍受傷倒地，民眾報案，消防人員獲報趕到現場，執行救護任務時，呂姓男子突然用右腳踹吳姓消防員的左眼太陽穴，造成吳姓消防員左眼挫傷、視力受損、腦震盪。吳姓消防員搶忍著痛楚，執勤完這趟車禍救護後，到醫院就醫。橋頭地院將這名踹人的呂姓男子犯妨害公務罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年，並向吳姓消防員給付損害賠償。

橋頭地院判決指出，2018年5月23日上午近8點，呂姓男子在高市橋頭區發生車禍，受傷倒地，民眾發現後打119報案。高市消防局接獲報案後，派遣消防員吳姓男子到場執行救護任務。

吳姓消防員抵達現場後，先對趴臥在地上的呂姓男子意識評估，再將呂翻身意識評估及痛覺測試，此時，呂姓男子竟然無預警，以右腳踹踢吳姓消防員的左眼太陽穴 1下，造成吳姓消防員左側眼部挫傷、腦震盪。

據了解，吳姓消防員左眼視力受損，從原本1.28正常視力，掉0.5的視力，面對突如其來救護暴力，吳經一段時間調適，才回到救護工作。

橋頭地院審理後，呂姓男子在消防員依法執行救護職務時，以強暴方式妨礙公務執行，損及公務員執行職務尊嚴，造成消防員受傷，所為實不足取。考量呂犯後坦承尚知悔悟，與被害人調解，妨害公務罪判處有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年，並應向吳姓消防員給付損害賠償13萬元，接受法治教育一場，緩刑期間交付保護管束。

消防員整理救護車裝備。圖中人物非當事人。記者劉星君／攝影
消防員整理救護車裝備。圖中人物非當事人。記者劉星君／攝影
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消防員視力車禍

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