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大西洋飲料涉掏空 總經理羈押禁見

2019-04-13 03:32聯合報 記者陳俊智╱即時報導

生產「蘋果西打」的大飲（1213）爆發掏空疑雲，重大訊息說明會仍交代不清原因，新北地檢署調查後聲請羈押禁見總經理孫幼英，新北地院漏夜審理，稍早裁准；此外，同案尚有董事長江國貴、獨立董事林偉強和蘇芸樂、財務經理鍾素娥和張玉鳳等5人，昨天分別被檢方諭令3萬5000元到40萬元不等金額交保。

新北掏空

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