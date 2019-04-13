親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

萬芳名醫吳思遠詐欺案 承業醫董座侄遭約談

2019-04-13 00:25聯合報 記者張宏業╱即時報導

台北萬芳醫院腫瘤名醫吳思遠，涉嫌詐騙癌症病患使用費用較高的自費儀器，但實際上卻使用廉價的螺旋刀替病患診療，調查局北機站懷疑全台最大的腫瘤設備代理商承業生醫配合拆帳，昨天搜索約談承業生醫董座李沛霖侄子李明倫，深夜送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

據了解，李明倫是承業生醫相關企業華霖公司董事，專門負責萬芳醫院業務。

承業生醫靠著與近20家醫院合建腫瘤醫療中心，搶攻市場，坐上台灣癌症放射治療設備龍頭地位，並吸引很多重量級人物投資，李沛霖旗下設有多間子公司。

1989年，萬芳醫院想成立腫瘤醫療中心，但因缺乏資金，李沛霖與當時的萬芳醫院院長邱文達(前衛生署長）合作，由承業出資建造，並負責延攬醫療團隊，且腫瘤醫療中心的醫師、護士薪水全由承業提供。

據調查，吳思遠共向3名病患詐欺，目前已有2人過世，病患自費金額都在25萬元，但吳施作的螺旋刀醫療器材僅5萬元，簡直是欺負癌症病患。

吳思遠明知全額自費不得請領健保，但他一邊向病患詐騙，另一頭又向健保署詐領費用，手段惡劣，涉及詐欺。

吳思遠曾多次接受醫療節目訪談，探討體重下降可能是罹癌危險徵兆等醫療相關議題，也曾多次接受媒體採訪，談論目前臨床癌症治療的主流方式，而被業界視為該領域的權威。

承業生醫董座侄子李明倫深夜送北檢。記者張宏業／攝影
承業生醫董座侄子李明倫深夜送北檢。記者張宏業／攝影
分享

腫瘤癌症萬芳醫院

相關新聞

內政部資訊主任施明德索賄 裁定羈押禁見

2019-04-12 23:10

停聘夏林清遭法院撤銷 教育部將上訴

2019-04-12 20:52

夏林清遭停聘提告勝訴 輔大：極為意外 一定上訴

2019-04-12 21:54

想用99元賣保育類台灣八哥 代價是判刑6月易科罰金18萬

2019-04-12 19:30

盜伐百年肖楠 山老鼠落網起訴

2019-04-12 17:17

衛福部無法證明發病與接種疫苗無關 「痛痛女孩」勝訴

2019-04-12 16:40

萬芳醫院名醫驚爆詐騙癌症病患 檢調大搜索

2019-04-12 16:20

神秘老翁名下擁53輛車 欠8萬停車費一毛不肯繳

2019-04-12 15:02

養父控養子遺棄不成立 改口：要終止收養關係

2019-04-12 14:50

170元「鳳梨苦瓜雞湯」沒鳳梨 男吃完怒告詐欺

2019-04-12 14:12

鋼筋打臉勞動局長賴香伶 李明彥：我在學校是被欺負的

2019-04-12 13:20

司改不含律師？兩德統一後律師轉任的難題

2019-04-12 13:06

夫妻失和！傻人夫動念手製「空白配偶欄」險涉官司

2019-04-12 12:38

檢察長關說風暴 法界：應調桃院開庭錄音

2019-04-12 12:08

影／台南永康破獲職業賭場 逮50人扣近500萬賭資

2019-04-12 12:04

昂貴的水費 台東男子偷接自來水2個月 判罰8.8萬

2019-04-12 11:54

影／違規拒檢逃警 他逆向闖紅燈連吃18張紅單

2019-04-12 11:53

蘋果西打財報不明 檢調查掏空聲押總經理

2019-04-12 11:52

地檢署前唱陸軍官校校歌 前校長陳良沛告劉世芳強制罪

2019-04-12 11:28

每月收賄6萬包庇賭場 派出所長、金獎警員全得入獄服刑

2019-04-12 11:03

檢察長關說案開鍘前 蔡正傑：彭坤業沒有踰越職權

2019-04-12 10:50

國內首宗HPV疫苗案 「痛痛女孩」告贏衛福部

2019-04-12 10:38

山羌自保育類除名 就能一槍、兩槍、山羌了嗎？

2019-04-12 10:14

一張關鍵股東名冊 揪出內政部官員施明德收賄洗錢案外案

2019-04-12 06:55

警察又酒駕！北市警酒後騎機車被記大過

2019-04-12 00:50

收3千殺人 槍手落漆改用鐵棍追打

2019-04-12 00:35

宏達電內鬼案 前首席設計師重判7年10月

2019-04-12 00:35

汙染後勁溪 日月光前處長四人判有罪但緩刑

2019-04-12 00:35

蘋果西打製造商疑掏空 大飲董座遭約談

2019-04-12 00:35

500萬藏親友帳戶 移民署前組長涉收賄再被搜索

2019-04-12 00:35

從移民署到內政部　涉貪官施明德屢查不倒還曾獲謝狀

2019-04-11 22:49

大西洋飲料獨董蘇芸樂 檢方諭令3萬5交保

2019-04-11 22:22

基隆前市議員涉弊無罪定讞 他痛批：司法淪為政爭工具

2019-04-11 21:46

保母變媽媽 爭取11年終讓險成為人球的女童入籍

2019-04-11 19:32

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

獨／最大腫瘤設備代理商 疑與萬芳醫院名醫勾串詐騙病患

2019-04-12 17:45

每月收賄6萬包庇賭場 派出所長、金獎警員全得入獄服刑

2019-04-12 11:03

女乘客突嬌嗔喊「不要」 小黃司機嚇壞一句話讓她閉嘴

2019-04-12 17:33

一張關鍵股東名冊 揪出內政部官員施明德收賄洗錢案外案

2019-04-12 06:55

萬芳醫院名醫驚爆詐騙癌症病患 檢調大搜索

2019-04-12 16:20

教育部干涉大學自治 輔大夏林清停聘處分遭法院撤銷

2019-04-12 10:50

「小帥虎」陳志朋父母宮廟遭縱火 50餘尊神像炭化

2019-04-12 11:57

天才！停車沒紙筆留電話 車主放「麻將」輕鬆解決

2019-04-12 16:11

分局長一肩承擔 侯友宜：治安不好我下台，那分局長呢？

2019-04-12 11:21

高市警分局長布達 李四川問警：晚上出去安全嗎？

2019-04-12 12:00

女懷疑小偷在客廳行竊 警消破門發現「嫌犯」正在掃地

2019-04-12 15:01

把媽媽斬首頭顱拋下樓 鄰居：他平時正常但曾聞到怪味

2019-04-12 13:32

影／台南永康破獲職業賭場 逮50人扣近500萬賭資

2019-04-12 12:04

樹林焚化廠重大工安意外 維修人員捲入風機慘死

2019-04-12 23:08

地檢署前唱陸軍官校校歌 前校長陳良沛告劉世芳強制罪

2019-04-12 11:28

老婆參加家長會被拐走？人夫控：她和小王嘿咻180次

2019-04-12 15:37

蘋果西打財報不明 檢調查掏空聲押總經理

2019-04-12 11:52

樹林焚化廠晚間驚傳工人捲入風機 消防員搶救中

2019-04-12 22:06

指檢察總長未審先判？彭坤業聽到錄音認錯盼諒解

2019-04-12 15:04

吸金逃亡14年 葉永和改名躲宮廟當「心靈導師」

2019-04-12 19:58

170元「鳳梨苦瓜雞湯」沒鳳梨 男吃完怒告詐欺

2019-04-12 14:12

昂貴的水費 台東男子偷接自來水2個月 判罰8.8萬

2019-04-12 11:54

神秘老翁名下擁53輛車 欠8萬停車費一毛不肯繳

2019-04-12 15:02

用夾鏈袋分裝奶粉帶出國 他驚呼：像去賣藥一樣！

2019-04-12 17:48

同學懷孕得腦瘤 她出言安慰卻遭嗆：看妳健康我很難過

2019-04-12 21:46

積欠酒駕罰鍰9萬元 男子3樓透天厝被查封

2019-04-12 12:48

7旬老婦遇假姪女借錢 匯款遇機警行員保住36萬

2019-04-12 10:29

影／「小帥虎」陳志朋父母宮廟遭縱火 紅衣男神秘進出

2019-04-12 12:29

國內首宗HPV疫苗案 「痛痛女孩」告贏衛福部

2019-04-12 10:38

按摩女替男警「做功德」遭送辦 檢：無法確定有打手槍

2019-04-12 18:42

鋼筋打臉勞動局長賴香伶 李明彥：我在學校是被欺負的

2019-04-12 13:20

喝酒不夠嗨 5男1女大白天開毒趴續攤

2019-04-12 10:17

龍潭倉庫火警 消防人員深夜到天亮沒闔眼

2019-04-12 09:57

影／家庭電表無端爆炸 消防隊收隊後再爆嚇壞用戶

2019-04-12 16:30

韓式辣椒醬「蟑螂藏罐底」 店家衛生問題超噁心

2019-04-12 21:38

衛福部無法證明發病與接種疫苗無關 「痛痛女孩」勝訴

2019-04-12 16:40

影／女童被霸凌？家長：女兒變焦慮 園方秀監視器澄清

2019-04-12 18:08

檢察長關說案開鍘前 蔡正傑：彭坤業沒有踰越職權

2019-04-12 10:50

停聘夏林清遭法院撤銷 教育部將上訴

2019-04-12 20:52

夫妻失和！傻人夫動念手製「空白配偶欄」險涉官司

2019-04-12 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top