萬芳名醫吳思遠詐欺案 承業醫董座侄遭約談

2019-04-13 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



台北萬芳醫院腫瘤名醫吳思遠，涉嫌詐騙癌症病患使用費用較高的自費儀器，但實際上卻使用廉價的螺旋刀替病患診療，調查局北機站懷疑全台最大的腫瘤設備代理商承業生醫配合拆帳，昨天搜索約談承業生醫董座李沛霖侄子李明倫，深夜送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

據了解，李明倫是承業生醫相關企業華霖公司董事，專門負責萬芳醫院業務。

承業生醫靠著與近20家醫院合建腫瘤醫療中心，搶攻市場，坐上台灣癌症放射治療設備龍頭地位，並吸引很多重量級人物投資，李沛霖旗下設有多間子公司。

1989年，萬芳醫院想成立腫瘤醫療中心，但因缺乏資金，李沛霖與當時的萬芳醫院院長邱文達(前衛生署長）合作，由承業出資建造，並負責延攬醫療團隊，且腫瘤醫療中心的醫師、護士薪水全由承業提供。

據調查，吳思遠共向3名病患詐欺，目前已有2人過世，病患自費金額都在25萬元，但吳施作的螺旋刀醫療器材僅5萬元，簡直是欺負癌症病患。

吳思遠明知全額自費不得請領健保，但他一邊向病患詐騙，另一頭又向健保署詐領費用，手段惡劣，涉及詐欺。