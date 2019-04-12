使照變更需增設停車位 大法官：應有期限

2019-04-12 21:37 中央社 台北12日電



司法院大法官會議今天做出釋字第776號解釋，建物變更使照需在鄰地增設停車空間，鄰地所有人出具的土地使用權同意書，應許附期限；若雙方土地關係消滅時，可解除套繪管制。

台中市1名陳姓女子於民國82年間要將大樓的地下商場變更為公共浴室，依法須增設7輛室外停車空間，劉姓男子同年7月間出具「土地使用權同意書」，同意土地供陳女作停車場。

劉男於102年間以兩造土地使用關係消滅為由，向台中市都發局申請辦理土地解除套繪管制，但台中市都發局表示，劉男的「土地使用權同意書」並沒有載明使用期限，不同意劉男的申請。劉男提訴願、行政訴訟均被駁回，向大法官會議聲請釋憲。

大法官會議發現，內政部「台（78）內營字第727291號函」及「台（80）內營字第907380號函」兩者合併適用的結果，會形成對鄰地無期限的套繪管制，可能與憲法第15條保障人民財產權意旨不符。大法官會議討論後，今天做出釋字第776號解釋。

解釋文指出，建築物所有人為申請變更使用執照需增設停車空間於鄰地空地，而由鄰地所有人出具土地使用權同意書者，同意書應許附期限；鄰地所有人提供的土地使用權同意書附有期限者，如主管機關准予變更使用執照，自應發給定有相應期限的變更使用執照，而僅對鄰地為該相應期限的套繪管制。

另外，同意使用土地的關係消滅時（如依法終止土地使用關係等），主管機關也得依職權或依鄰地所有人的申請，廢止原核可的變更使用執照，並解除套繪管制，才符憲法第15條保障人民財產權意旨。